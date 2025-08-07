Şəmkirdəki dəhşətli qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıldı

Şəmkirdəki dəhşətli qəza ilə bağlı cinayət işi başlanıldı
10:05 7 Avqust 2025
176 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü ağır qəza ilə bağlı açıqlama yayıb.

Bu barədə Metbuat.az-a BDYPİ-nin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, avqustun 7-də Bakı-Qazax magistral yolunun Şəmkir rayonu ərazisində qeydə alınan yol-nəqliyyat hadisəsi nəticəsində 7 nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Hadisə “Mercedes Sprinter” markalı mikroavtobusla yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində baş verib.

Fakt üzrə cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verməsi müvafiq araşdırmalardan sonra müəyyən ediləcək və bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bakı-Qazax yolunda faciə -

Bakı-Qazax yolunda faciə - 7 ölü və yaralılar var / YENİLƏNİB

07 Avqust 2025 09:04
Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

Əli Əsədov yeni qərar imzaladı

06 Avqust 2025 14:07
Xocalıya qonaq gedən şəxs yanğın törətdi

Xocalıya qonaq gedən şəxs yanğın törətdi

06 Avqust 2025 12:45
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılan var

06 Avqust 2025 10:47
Hacıqabulda ağır qəza -

Hacıqabulda ağır qəza -Xəsarət alanlar var

06 Avqust 2025 09:08
Kəlbəcərdə minaya düşən hərbçimizin

Kəlbəcərdə minaya düşən hərbçimizin FOTOSU

05 Avqust 2025 23:51
Ailə institutunu qorumaq üçün təklif edilən reseptlər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İki ölkədə güclü zəlzələ oldu

07 Avqust 2025 12:26

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

07 Avqust 2025 11:58

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

07 Avqust 2025 11:22

AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

07 Avqust 2025 11:06

Şəmkirdəki qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlandı

07 Avqust 2025 11:05

Saat 12:00-dək ışıq olmayacaq -

07 Avqust 2025 10:53

“Sovetski”də qəzalı binaların söküntüsünə başlanıldı

07 Avqust 2025 10:47