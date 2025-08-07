Öz saçlarını udan 9 yaşlı qızın mədəsindən saç kütləsi çıxarıldı

Öz saçlarını udan 9 yaşlı qızın mədəsindən saç kütləsi çıxarıldı
10:12 7 Avqust 2025
186 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

30.07.2025-ci il tarixində 05.08.2016-ci il təvəllüdlü Qax rayon sakini (qadın cinsli) ürəkbulanma, iştahsızlıq və qarın ağrısı şikayətləri ilə Kliniki Tibbi Mərkəzə yerləşdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparılan radioloji müayinələrdən sonra ona tirixofagiya diaqnozu (mədəsində saç kütləsi bezoar) qoyulub və Uşaq Cərrahiyyə şöbəsinə yerləşdirilib.

Şöbənin müdiri İlqar Haqverdiyev və həkim Binnət Sofiyevin iştirakı ilə qastrotomiya əməliyyatı icra edilib.

9 yaşlı azyaşlının mədəsində aparılan cərrahi əməliyyat uğurla bitib və saç kütləsi xaric edilib.

Hazırda onun müalicəsi Uşaq Cərrahiyyə şöbəsində davam etdirilir, vəziyyəti stabil qiymətləndirilir.

Qeyd edək ki, tirixofagiya adlandırılan xəstəlik əslində psixoloji problemdir. Uşaqlar öz saçlarını və ya yerə düşən tükləri götürüb yeyirlər. Bu zaman mədədə tük topası yığılır, tükdən ibarət böyük kütlə əmələ gəlir. Kütlə mədəni tam tutduqda artıq qidalana bilməmək, qusma və mədə nahiyəsində şişkinlik kimi əlamətlər ortaya çıxır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21
Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -FOTO

07 Avqust 2025 11:58
Vergi ödəyicilərinin sayı artdı

Vergi ödəyicilərinin sayı artdı

07 Avqust 2025 11:49
İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43
Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35
​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

07 Avqust 2025 11:22
Ailə institutunu qorumaq üçün təklif edilən reseptlər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İki ölkədə güclü zəlzələ oldu

07 Avqust 2025 12:26

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

07 Avqust 2025 11:58

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

07 Avqust 2025 11:22

AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

07 Avqust 2025 11:06

Şəmkirdəki qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlandı

07 Avqust 2025 11:05

Saat 12:00-dək ışıq olmayacaq -

07 Avqust 2025 10:53

“Sovetski”də qəzalı binaların söküntüsünə başlanıldı

07 Avqust 2025 10:47