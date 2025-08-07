Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü qəzanın səbəbi məlum oldu

Şəmkirdə 7 nəfərin öldüyü ağır qəzaya səbəb sürücünün ürək tutması olub.
Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, sürücü Arif Bağırovun sükan arxasında ürək tutmasından dünyasını dəyişdiyi ehtimal olunur.
Qeyd edək ki, qəza nəticəsində ölənlərin 4-ü kişi, 3-ü qadındır:
- 1992-ci il təvəllüdlü Şadət Bayramov,
- 1975-ci il təvəllüdlü Bəsti Nəbiyeva,
- 1977-ci il təvəllüdlü Aydın Pənahov,
- 1962-ci il təvəllüdlü Qızxanım Tomayeva,
- 2008-ci il təvəllüdlü Kənan Məmmədov,
- 1978-ci il təvəllüdlü Fəxriyyə Novruzova
- 1966-ci il təvəllüdlü Arif Bağırov.
Yaralananlar arasında Ağstafa və Bakı sakinləri, həmçinin bir Gürcüstan vətəndaşı da var:
- M.Qəribov – 1995-ci il təvəllüdlü, Ağstafa rayon sakini
- N.Qəribova – 2004-cü il təvəllüdlü, Ağstafa rayon sakini
- K.Məmmədov – 1969-cu il təvəllüdlü, Ağstafa rayon sakini
- Ş.Pənahova – 1975-ci il təvəllüdlü, Bakı şəhər sakini
- B.Gözəlova – 1970-ci il təvəllüdlü, Gürcüstan vətəndaşı
Yaralılardan K.Məmmədovun vəziyyəti ağır olduğundan o, Gəncə şəhər xəstəxanasına aparılıb.