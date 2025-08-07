​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq
11:22 7 Avqust 2025
125 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Ölkənin sərfəli mobil operatoru “Nar” dövlət qəbul imtahanlarında ümumi qruplar üzrə ən yüksək nəticə toplayan ilk 10 abituriyenti mükafatlandıracağını elan edib.

Belə ki, mobil operator tərəfindən tələbələrə daha rahat ünsiyyət üçün müasir smartfonlar, prestijli “Nar” mobil nömrələri və 700 AZN məbləğində balans təqdim ediləcək. Layihənin məqsədi universitet həyatına yeni başlayan gənclərin nailiyyətlərinə töhfə vermək və ali təhsilə daha yüksək həvəslə yanaşmalarına dəstək olmaqdır.

Xatırladaq ki, “Nar”ın bu ənənəsi 2018-ci ildən qəbul imtahanlarında maksimal bal yığan tələbələrin mükafatlandırılması ilə başlayıb. Təhsil hər bir sahə üzrə dayanıqlı inkişafın və səmərəli fəaliyyətin başlıca zəmanəti olduğundan elmin inkişafına dəstək “Nar”ın əsas korporativ sosial məsuliyyət istiqamətlərindən biridir. “Nar”ın dəstəyi ilə təhsilin inkişafına yönəlmiş sosial layihələr haqqında daha ətraflı məlumatı buradan əldə edə bilərsiniz.

Hazırda 2,2 milyon abunəçiyə yüksəkkeyfiyyətli rabitə xidmətləri göstərən “Nar” son 6 ildə Müştəri Loyallığı İndeksinə görə ölkədə lider mobil operatordur. Mobil operator müştəriyönümlülük strategiyasına sadiq qalaraq sərfəli qiymət qarşılığında üstün xidmət təqdim edir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21
Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -FOTO

07 Avqust 2025 11:58
Vergi ödəyicilərinin sayı artdı

Vergi ödəyicilərinin sayı artdı

07 Avqust 2025 11:49
İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43
Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35
AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

07 Avqust 2025 11:06
Ailə institutunu qorumaq üçün təklif edilən reseptlər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İki ölkədə güclü zəlzələ oldu

07 Avqust 2025 12:26

Yasamalda quldurluq edən şəxs saxlanıldı

07 Avqust 2025 12:21

Mirismayıl Həbibov vəfat etdi -

07 Avqust 2025 11:58

İsrail ordusu Livana hava zərbələri endirdi

07 Avqust 2025 11:43

Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır

07 Avqust 2025 11:35

​“Nar” ən yüksək nəticə göstərən abituriyentləri mükafatlandıracaq

07 Avqust 2025 11:22

AZAL Təbrizə və Tehrana uçuşlara başlayır

07 Avqust 2025 11:06

Şəmkirdəki qəzada yaralananların vəziyyəti açıqlandı

07 Avqust 2025 11:05

Saat 12:00-dək ışıq olmayacaq -

07 Avqust 2025 10:53

“Sovetski”də qəzalı binaların söküntüsünə başlanıldı

07 Avqust 2025 10:47