Qazaxıstan Aktau qəzası ilə bağlı yekun hesabat hazırlayır
11:35 7 Avqust 2025
Qazaxıstan rəsmiləri yaxın aylarda Bakıdan Qroznıya uçan AZAL-a məxsus “Embraer” təyyarəsinin Aktau hava limanı yaxınlığında qəzaya uğraması ilə bağlı son hesabatı təqdim edəcəklər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Baş nazirinin müavini Kanat Bozumbayev mətbuat konfrasında bildirib.

O qeyd edib ki, hesabatın nə zaman açıqlanacağı dəqiq bilinmir.

"İstintaqın təhlil mərhələsi yekunlaşır, indi yekun hesabatın hazırlanması mərhələsinə keçirik. Hesab edirəm ki, bir qədər səbirli olmaq lazımdır, bir neçə aydan sonra son hesabat təqdim olunacaq", - ölkə rəsmisi vurğulayıb.

Xatırladaq ki, AZAL-a məxsus Bakı-Qroznı aviareysini həyata keçirən sərnişin təyyarəsi dekabrın 25-də Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Təyyarənin göyərtəsindəki 67 nəfərdən 38-i həlak olub, 29-u sağ qalıb.

Hadisədən sonra Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təyyarə qəzasının səbəblərinin araşdırılması üçün Baş nazir Əli Əsədovun rəhbərliyi ilə Dövlət Komissiyası yaradılıb.

Dövlət başçısı eyni zamanda qəzada həlak olan ekipaj üzvlərini - İqor İvanoviç Kşnyakin, Aleksandr Georgiyeviç Kalyaninov, Hökumə Cəlil qızı Əliyevanı Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı, xəsarət alan ekipaj üzvləri - Zülfiqar Sərdar oğlu Əsədov və Aydan Vaqif qızı Rəhimlini isə 1-ci dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə təltif edib.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 6-da təyyarə qəzasında həlak olan ekipaj heyətinin ailə üzvləri və qəza zamanı sağ qalan təyyarə bələdçiləri ilə görüşündə bəyan edib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bu qəzada həlak olmasının günahı Rusiya Federasiyası nümayəndələrinin üzərindədir.

Həmçinin, qəza ilə əlaqədar Prezident İlham Əliyev dekabrın 26-sının Azərbaycanda matəm günü elan olunması barədə Sərəncam imzalayıb.

