“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq
17:07 7 Avqust 2025
178 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 9-u və 10-da Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən “Aqrar Tədarük və Təchizat” ASC-nin təşkilatçılığı ilə paytaxtda növbəti “Kənddən Şəhərə” yarmarkası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ənənəvi olaraq təşkil olunan bu yarmarka həm yerli fermerlərin satış imkanlarının genişləndirilməsini, həm də şəhər sakinlərinin sağlam və təbii məhsullarla təmin olunmasını hədəfləyir.

Tədbirdə ölkənin müxtəlif bölgələrindən təxminən 20 rayondan 25-ə yaxın fermer iştirak edəcək. Fermerlər 90-a yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunu şəhər sakinlərinə birbaşa təqdim edəcəklər.

Məhsulların təhlükəsizliyinə və keyfiyyətinə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edəcək. Hər hansı sualı olan alıcılar isə ərazidə fəaliyyət göstərəcək Səyyar Qida Laboratoriyasına yaxınlaşaraq məhsulları yerindəcə analiz etdirə biləcəklər.

Yarmarka saat 09:00-dan 19:00-dək, iki gün ərzində Nərimanov rayonu, Fətəli xan Xoyski küçəsi 5 ünvanında (“Gənclik” metro stansiyasının yaxınlığı) fəaliyyət göstərəcək.

Qeyd edək ki, iştirak edən fermerlərə piştaxtalar, tərəzilər və digər vacib avadanlıqlar ödənişsiz şəkildə təqdim olunur.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 18:40
Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

07 Avqust 2025 18:05
Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

07 Avqust 2025 17:21
Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? -

Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? - QİYMƏTLƏR

07 Avqust 2025 17:12
Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

07 Avqust 2025 16:57
Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

07 Avqust 2025 16:55
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustun 8-də bu reyslər ləğv edilir

07 Avqust 2025 18:40

Süni intellekt kimləri işsiz qoyacaq?

07 Avqust 2025 18:29

Bu torpaqlara "kupça" verilməyə bilər

07 Avqust 2025 18:05

​Çin və Pakistan arasıda əməkdaşlıq güclənir

07 Avqust 2025 17:36

Xəzərin sahilini çirkləndirən şəxslər məsuliyyətə cəlb olundu

07 Avqust 2025 17:21

Bakıda plazalarda ofis kirayəsi neçəyədir? -

07 Avqust 2025 17:12

“Kənddən Şəhərə” yarmarkası təşkil olunacaq

07 Avqust 2025 17:07

Mərkəzi Parkda süni göl yaradılacaq

07 Avqust 2025 16:57

Marketdən alış-veriş edənlərin nəzərinə

07 Avqust 2025 16:55

Azərbaycan təmsilçisi "Omoniya"ya üstün gələ biləcək?

07 Avqust 2025 16:50