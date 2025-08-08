Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edildi

Qanunsuz saxlanılan silah-sursat aşkar edildi
10:57 8 Avqust 2025
136 Hadisə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Avqustun 7-də qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursat aşkar edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, avqustun 7-də polis əməkdaşları paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 qumbara, 5 tüfəng, 1 patron darağı və 31 ədəd patron aşkar edərək götürüblər.

Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan odlu silah-sursatın aşkar olunaraq götürülməsi istiqamətində əməliyyat və profilaktik tədbirlər davam etdirilir.

