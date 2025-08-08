Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

Bu gün metropoliten stansiyalarında bir ilk yaşanıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhndar Cəmiyyətinin Hərəkət Xidmətinin rəisi Anar Zamanov mediaya açıqlamasında deyib.
Bu gün səhər saatlarında sevindirici bir hadisə bas verib. Stansiya əməkdaşlarının operativ mudaxiləsi sayəsində təcili yardım çağırılıb, doğuş uğurla başa çatdırılıb.
Bakı metropolitenin kollektivi təkcə texniki təhlükkəsizliyə deyil, sərnişinlərin təhlükəsizliyinə də diqqətlə yanaşır.
Metropolitendə doğulan uşaq 25 yaşına qədər metrodan pulsuz istifadə veriləcək.
O qeyd edib ki, Ailəyə kiçik hədiyyələr də olacaq.
Xatırladaq ki, bu gün saat 07:40 radələrində Bakı Metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında bir qadın uşaq dünyaya gətirib.