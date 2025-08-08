Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək
12:08 8 Avqust 2025
167 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bu gün metropoliten stansiyalarında bir ilk yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Metropoliteni Qapalı Səhndar Cəmiyyətinin Hərəkət Xidmətinin rəisi Anar Zamanov mediaya açıqlamasında deyib.

Bu gün səhər saatlarında sevindirici bir hadisə bas verib. Stansiya əməkdaşlarının operativ mudaxiləsi sayəsində təcili yardım çağırılıb, doğuş uğurla başa çatdırılıb.

Bakı metropolitenin kollektivi təkcə texniki təhlükkəsizliyə deyil, sərnişinlərin təhlükəsizliyinə də diqqətlə yanaşır.

Metropolitendə doğulan uşaq 25 yaşına qədər metrodan pulsuz istifadə veriləcək.

O qeyd edib ki, Ailəyə kiçik hədiyyələr də olacaq.

Xatırladaq ki, bu gün saat 07:40 radələrində Bakı Metropoliteninin “20 Yanvar” stansiyasında bir qadın uşaq dünyaya gətirib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -VİDEO

08 Avqust 2025 12:53
Avqustun 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

Avqustun 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Avqust 2025 12:47
Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -Bu ərazilərdə

08 Avqust 2025 11:57
Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

08 Avqust 2025 11:49
2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

08 Avqust 2025 11:21
Qubada qanunsuz kömür quyusu aşkarlandı

Qubada qanunsuz kömür quyusu aşkarlandı

08 Avqust 2025 10:13
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri artdı

08 Avqust 2025 13:04

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -

08 Avqust 2025 12:53

"Qarabağ"ın oyununa satılan biletlərin sayı açıqlandı

08 Avqust 2025 12:52

Bu tarixdən havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 12:47

Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

08 Avqust 2025 12:31

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -

08 Avqust 2025 12:19

Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

08 Avqust 2025 12:08

Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -

08 Avqust 2025 11:57

Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

08 Avqust 2025 11:49

2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

08 Avqust 2025 11:21