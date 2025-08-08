FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı - VİDEO

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -
12:53 8 Avqust 2025
55 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti səlahiyyətləri daxilində ölkə ərazisində yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə zəruri tədbirlərin görülməsini davam etdirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu çərçivədə, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən kağız məhsullarının istehsalı və avtomobil yağlarının qablaşdırılması sexlərində, eləcə də dam örtükləri anbarında keçirilən yoxlama zamanı yanğın təhlükəsizliyi sahəsində çoxsaylı nöqsanların mövcud olduğu, həmin nöqsanların insan həyatı və ya sağlamlığına, ətraf mühitə və dövlətin əmlak maraqlarına birbaşa təhlükə yaratdığı müəyyən edilib. Belə ki;

- obyektlərdə avtomatik yanğınxəbərverici siqnalizasiya qurğusu quraşdırılmayıb;

- obyektlər yanğına qarşı sistem və qurğularla təmin edilməyib;

- elektrik təsərrüfatı “Elektrik Qurğularının Quraşdırılması Qaydası”nın tələblərinə uyğun quraşdırılmayıb, o cümlədən yanğın təhlükəsi törədə bilən keçirici müqavimətin əmələ gəlməməsi üçün kabel və naqillərin birləşmə sahələri və sonluqları xüsusi sıxaclarla və ya qaynaq yolu ilə bərkidilməyib;

- elektrik təsərrüfatına profilaktik baxış keçirilməyib və müvafiq akt tərtib edilməyib;

- obyektlərdə izolyasiyası zədələnmiş nasaz elektrik avadanlıqlarından istifadə olunur;

- obyektlər ilkin yanğınsöndürmə vasitələri ilə tam təmin edilməyib;

- obyektlərdə standarta uyğun olmayan elektrik qızdırıcı cihazlardan istifadə olunur;

- yanğın zamanı insanların təxliyə olunması üçün köçürmə planı tərtib olunmayıb;

- obyektlərin daşınmaz əmlakı “İcbari sığortalar haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq sığorta olunmayıb.

Beləliklə, mövcud vəziyyət onu göstərir ki, obyektlərin istismarının davam etdirilməsi nəticəsində orada hər an baş verə biləcək yanğın qısa müddətdə genişlənərək faciəni qaçılmaz edəcək.

Qeyd olunanları nəzərə alaraq, yanğın təhlükəsizliyi norma və qaydalarının tələblərinin kobud pozulması faktları aşkar edilmiş sexlərinin və anbarın fəaliyyətlərinin dayandırılması barədə Qərarlar qəbul olunub və Qərarların bir nüsxəsi obyektlərin nümayəndələrinə təqdim edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Bu tarixdən havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Bu tarixdən havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 12:47
Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

08 Avqust 2025 12:08
Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -Bu ərazilərdə

08 Avqust 2025 11:57
Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

08 Avqust 2025 11:49
2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

08 Avqust 2025 11:21
Qubada qanunsuz kömür quyusu aşkarlandı

Qubada qanunsuz kömür quyusu aşkarlandı

08 Avqust 2025 10:13
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri artdı

08 Avqust 2025 13:04

FHN bir neçə yanğın təhlükəli obyektin fəaliyyətini dayandırdı -

08 Avqust 2025 12:53

"Qarabağ"ın oyununa satılan biletlərin sayı açıqlandı

08 Avqust 2025 12:52

Bu tarixdən havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

08 Avqust 2025 12:47

Hansı süni intellekt hansı sahədə daha faydalıdır?

08 Avqust 2025 12:31

Paşinyandan sülhlə bağlı maraqlı paylaşım -

08 Avqust 2025 12:19

Metroda doğulan uşaq metrodan pulsuz istifadə edəcək

08 Avqust 2025 12:08

Saat 12:00-da işıq kəsiləcək -

08 Avqust 2025 11:57

Azərbaycan 12 illik təhsilə keçir?

08 Avqust 2025 11:49

2025-ci ilin sonuncu planetlər paradı olacaq

08 Avqust 2025 11:21