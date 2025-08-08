Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun xərcləri artdı

Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun (DSMF) gəlirləri bu ilin 7 ayında proqnozla müqayisədə 7 faiz və ya 289 mln. manat çox olmaqla 4 mlrd. 665 mln. manat təşkil edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.
Bildirilib ki, fondun gəlirləri tərkibində məcburi dövlət sosial sığorta daxilolmaları həmin dövrdə proqnoza nisbətən 8 faiz və ya 281 mln. manat artaraq 3 mlrd. 712 mln. manat olub.
Yanvar-iyul aylarında DSMF-nin xərcləri 4 mlrd. 380 mln. manat təşkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən 9 faiz və ya 375 mln. manat çoxdur.