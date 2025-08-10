Bu rayonlarda güclü külək əsir

Bu rayonlarda güclü külək əsir
10:22 10 Avqust 2025
Avqustun 10-u saat 10:00-a olan faktiki hava Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin avqustun 10-u saat 10:00-a olan məlumatına əsasən ölkə ərazisində hava şəraiti əsasən yağmursuz keçib.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Mertbuat.az-a verilən xəbərə görə, bəzi yerlərdə şimal-qərb küləyi əsir. Küləyin maksimal sürəti arabir Neftçalada 20, Bakıda və Abşeron yarımadasında 16 m/s-dək güclənir.

Havanın maksimal temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında 33, dağlıq rayonlarda 30, Aran rayonlarında eləcə də Naxçıvan MR-da 39 dərəcəyədək isti qeydə alınıb.

