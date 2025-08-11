Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş - FOTO

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -
23:46 11 Avqust 2025
224 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Biləsuvarda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Ələt-Astara avtomobil yolunun Biləsuvar rayonundan keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, “Mercedes” və “VAZ 2115” markalı minik avtomobili toqquşub.

Qəza nəticəsində iki nəfər ölüb, üç nəfər yaralanıb. Yaralılar rayon xəstəxanasına çatdırılıb.

Hazırda ölən və yaralanan şəxslərin kimliyi dəqiqləşdirilir.

İlkin məlumata görə, ölənlər Cəbrayıl qəsəbə sakini ata və azyaşlı qızıdır.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

***

Biləsuvarda baş verən qəzanın bəzi təfərrüatları məlum olub.

Ağır qəzada ölən müəllim və onun övladı olub.

Belə ki, “VAZ 21015” markalı avtomobildə olan sürücü, qəzada ölən 1993-cü il təvəllüdlü Elşən Niftəliyev Saatlı rayonunun Tatar kənd orta məktəbinin informatika müəllimi olub.

Qəzada xəsarət alan həyat yoldaşı 1996-cı il təvəllüdlü Günay Niftəliyeva da müəllimdir. Onlar qəzada ölən iki aylıq körpələri - Ahunu Bakı şəhərindən müayinədən gətirirmiş.

Digər “Mercedes” markalı avtomobildə olanlar - taksi sürücüsü Cəfər Ağalı 1961-ci il təvəllüdlü Gülağa Qurbanovu və 1975-ci il təvəllüdlü Şəhla Orucovanı Bakı şəhərinə aparırmış.

Hər iki sərnişinə Biləsuvar Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında zəruri yardım göstərilib. Xəsarətləri yüngül qiymətləndirilir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Qarabağda yanğın -

Qarabağda yanğın - Helikopterlər cəlb olundu

11 Avqust 2025 15:51
Bacı-qardaş baltalandı -

Bacı-qardaş baltalandı - Biri öldü, digəri yaralıdır

11 Avqust 2025 15:03
Dənizdə batan 20 yaşlı Vüqarın

Dənizdə batan 20 yaşlı Vüqarın FOTOSU

11 Avqust 2025 12:02
Lənkəranda yanğın törədildi

Lənkəranda yanğın törədildi

11 Avqust 2025 11:31
İynə vurulan 1 aylıq körpə öldü

İynə vurulan 1 aylıq körpə öldü

11 Avqust 2025 11:15
Polis 23,1 kq narkotik aşkarladı

Polis 23,1 kq narkotik aşkarladı

11 Avqust 2025 10:54
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

12 Avqust 2025 00:37

Çin avtomobilini üç dəfə ildırım vurdu -

11 Avqust 2025 23:53

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -

11 Avqust 2025 23:46

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

11 Avqust 2025 23:44

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -

11 Avqust 2025 23:41

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

11 Avqust 2025 23:01

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

11 Avqust 2025 22:39

Ərdoğan Azərbaycanla bağlı məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasını alqışladı

11 Avqust 2025 22:23

Kallas Azərbaycanı əldə edilmiş razılıqlar münasibətilə təbrik etdi

11 Avqust 2025 22:14