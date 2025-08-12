Səs yazısı yayılan bağçanın fəaliyyəti dayandırıldı

Səs yazısı yayılan bağçanın fəaliyyəti dayandırıldı
07:15 12 Avqust 2025
189 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Ucarda körpələr evi-uşaq bağçasının fəaliyyəti məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən bildirir ki, buna səbəb bu təhsil müəssisəsinin müdiri Emin Orucovun aşkar şəkildə orada tərbiyəçi-müəllim işləyən Şəbnəm İsayevanı saxtakarlığa təhrik etməsi ilə bağlı səs yazısının yayılmasıdır.

Məsələyə müvafiq orqanlar tərəfindən dərhal reaksiya verilib. Fəaliyyətində yol verdiyi nöqsanlara görə sözügedən bağçanın müdiri, həmçinin rayonun Yuxarı Şilyan kənd tam orta məktəbinin direktoru Emin Orucov tutduğu vəzifədən azad edilib.

Məsələnin ən narahatedici tərəfi isə Yuxarı Şilyan kəndində yeganə olan körpələr evi-uşaq bağçasının fəaliyyətinin tam məhdudlaşdırılmasıdır. Bu isə övladları bağçaya gedən valideynlər üçün problemə çevrilib.

Valideynlər qədər burada çalışan işçilər də bağçanın fəaliyyətinin birdən-birə dayandrırılmasını düzgün hesab etmirlər.

Daha ətraflı videomaterialda:


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

​Avqustun 12 və 13-nün havası ilə bağlı

​Avqustun 12 və 13-nün havası ilə bağlı xəbərdarlıq

11 Avqust 2025 19:20
Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

Adilə Paşayevanın hakim fəaliyyətinə xitam verildi

11 Avqust 2025 18:30
Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

Azərbaycanda çikungunya virusunun yayılma riski var?

11 Avqust 2025 18:20
Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

Hava bu tarixədək qeyri-sabit keçəcək

11 Avqust 2025 17:52
Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

Dövlət Dəniz və Liman Agentliyində “Açıq qapı” günü keçiriləcək

11 Avqust 2025 17:42
Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

Azərbaycanda daha üç faydalı qazıntı yatağı istifadəyə verildi

11 Avqust 2025 17:21
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Səs yazısı yayılan bağçanın fəaliyyəti dayandırıldı

12 Avqust 2025 07:15

Qarpız tumları appendisiti partlada bilər?

12 Avqust 2025 04:02

"Sumqayıt" yeni transferini elan etdi -

12 Avqust 2025 00:37

Çin avtomobilini üç dəfə ildırım vurdu -

11 Avqust 2025 23:53

Qəzada ölən müəllim və körpəsi imiş -

11 Avqust 2025 23:46

Avqustda 3 bürcün arzuları reallaşacaq

11 Avqust 2025 23:44

“Qəbələ” onu heyətinə qatdı -

11 Avqust 2025 23:41

"Traktor" İran Superkubokunun qalibi oldu

11 Avqust 2025 23:36

Universitetlərdə hansı yeni ixtisaslar üzrə qəbul aparılacaq? -

11 Avqust 2025 23:01

Zeynəb Xanlarova aylar sonra göründü -

11 Avqust 2025 22:39