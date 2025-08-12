Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı - “Qalatasaray”a keçir?

“Paris Sen-Jermen”in (PSJ) “Tottenhem”lə matçında heyətdə yer almayan italiyalı qapıçı komandaya vida edib.
Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Luis Enrike bildirib ki, Donnarumma dünyanın ən yaxşı qapıçılarındandır. Lakin onun qərarı ilə heyətdən kənar qalıb:
“Fərqli qapıçı istəyirəm və bu qərar tam mənə məxsusdur”.
Donnarumma bu sözlərdən sonra ayrılıq açıqlaması verib:
“Təəssüf ki, birisi artıq komandamızın üzvü ola bilməyəcəyimə qərar verdi. Mən məyusam və kədərlənmişəm. Ümid edirəm ki, “Park de Prens”də azarkeşlərə son dəfə üzümə baxıb layiqincə vida edə biləcəyəm. Əgər bu mümkün olmazsa, dəstəyiniz və sevginiz mənim üçün çox önəmlidir və sizi heç vaxt unutmayacağam. Bu klubda oynamaq və bu şəhərdə yaşamaq mənim üçün böyük şərəf idi. Sağ olun, Paris”.
Qeyd edək ki, İngiltərənin “Mançester Siti” klubu Donnarumma ilə maraqlanır. Onun adı həm də “Qalatasaray”ın da transfer gündəmindədir.