Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı - “Qalatasaray”a keçir?

Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı -
23:50 12 Avqust 2025
104 İdman
Metbuat.az
A- A+

“Paris Sen-Jermen”in (PSJ) “Tottenhem”lə matçında heyətdə yer almayan italiyalı qapıçı komandaya vida edib.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, baş məşqçi Luis Enrike bildirib ki, Donnarumma dünyanın ən yaxşı qapıçılarındandır. Lakin onun qərarı ilə heyətdən kənar qalıb:

“Fərqli qapıçı istəyirəm və bu qərar tam mənə məxsusdur”.

Donnarumma bu sözlərdən sonra ayrılıq açıqlaması verib:

“Təəssüf ki, birisi artıq komandamızın üzvü ola bilməyəcəyimə qərar verdi. Mən məyusam və kədərlənmişəm. Ümid edirəm ki, “Park de Prens”də azarkeşlərə son dəfə üzümə baxıb layiqincə vida edə biləcəyəm. Əgər bu mümkün olmazsa, dəstəyiniz və sevginiz mənim üçün çox önəmlidir və sizi heç vaxt unutmayacağam. Bu klubda oynamaq və bu şəhərdə yaşamaq mənim üçün böyük şərəf idi. Sağ olun, Paris”.

Qeyd edək ki, İngiltərənin “Mançester Siti” klubu Donnarumma ilə maraqlanır. Onun adı həm də “Qalatasaray”ın da transfer gündəmindədir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Fənərbağça" darmadağınla pley-off mərhələsində

"Fənərbağça" darmadağınla pley-off mərhələsində

13 Avqust 2025 00:01
"Qarabağ"a tarixinin ən böyük büdcəsi ayrıldı

"Qarabağ"a tarixinin ən böyük büdcəsi ayrıldı

12 Avqust 2025 23:29
“Sabah”ın çox böyük şansı var” -

“Sabah”ın çox böyük şansı var” - Qurban Qurbanov

12 Avqust 2025 22:44
Qurbanovdan növbəti mərhələ ilə bağlı açıqlama

Qurbanovdan növbəti mərhələ ilə bağlı açıqlama

12 Avqust 2025 22:41
“Belə böyükhesablı qələbə gözləmirdim” -

“Belə böyükhesablı qələbə gözləmirdim” - Qurban Qurbanov

12 Avqust 2025 22:31
“Qarabağ” qələbəyə layiq idi” -

“Qarabağ” qələbəyə layiq idi” - “Şkendiya”nın baş məşqçisi

12 Avqust 2025 22:15
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Avqustun 13-də qaz kəsiləcək -

13 Avqust 2025 00:16

"Fənərbağça" darmadağınla pley-off mərhələsində

13 Avqust 2025 00:01

Türkiyə və Gürcüstanın birinci xanımları görüşdü

12 Avqust 2025 23:55

Donnarumma PSJ ilə vidalaşdı -

12 Avqust 2025 23:50

"WhatsApp" və "Telegram"a məhdudiyyət qoyula bilər?

12 Avqust 2025 23:41

"Qarabağ"a tarixinin ən böyük büdcəsi ayrıldı

12 Avqust 2025 23:29

"Transxəzər kabel xətti ölkəni rəqəmsal mərkəzə çevirə bilər" -

12 Avqust 2025 23:07

Putin və Kim Çen In danışdı

12 Avqust 2025 22:53

“Sabah”ın çox böyük şansı var” -

12 Avqust 2025 22:44

Qurbanovdan növbəti mərhələ ilə bağlı açıqlama

12 Avqust 2025 22:41