İcra hakimiyyətləri ləğv ediləcək? - AÇIQLAMA

Son günlər sosial şəbəkələrdə icra hakimiyyətlərinin ləğvi ilə bağlı müzakirələr genişlənib. Bəs əgər ləğv olunarsa, bu qurumların əvəzinə yerli nümayəndəliklər yaradıla bilər?
Sabiq millət vəkili Vahid Əhmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ çoxdan gündəmdədir.
Onun sözlərinə görə, burada iki məsələni həll etmək lazımdır:
“Birincisi, Konstitusiyada dəyişiklik olunmalıdır ki, icra hakimiyyəti ləğv edilsin. Fikrimcə, Azərbaycanda olan 14 iqtisadi rayonun hər biri üzrə xüsusi nümayəndə təyin olunmalıdır. Cənab Prezident tərəfindən təyin olunan bu nümayəndələr həmin rayonları idarə etməlidirlər. İkincisi, bələdiyyələrin statusu məsələsinə baxmaq lazımdır. Bələdiyyələrə kifayət qədər geniş səlahiyyətlər vermək lazımdır ki, onların imkanları artsın və Türkiyə modelinə yaxınlaşsın. Yəni elə şərait yaradılmalıdır ki, bələdiyyələr söz sahibi olsun, bütün sosial məsələlərə baxsın və onları həll etsin. Çünki bələdiyyə çox əhəmiyyətli bir orqandır. Baxmayaraq ki, 1999-cu ildə yaranıb, kifayət qədər müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu institut tam formalaşmayıb”.
V.Əhmədov bir daha qeyd edib ki, 14 iqtisadi rayonun hər birinə Cənab Prezidentin nümayəndəsi təyin olunmalıdır. Onlar daha çox siyasi məsələlərlə məşğul olacaqlar, lakin sosial və iqtisadi məsələlərə də baxa bilərlər. Amma belə bir addım atılarsa, mütləq Konstitusiyada dəyişiklik etmək lazımdır.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az