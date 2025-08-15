İcra hakimiyyətləri ləğv ediləcək? - AÇIQLAMA

İcra hakimiyyətləri ləğv ediləcək? -
15:57 15 Avqust 2025
670 Ölkə
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Son günlər sosial şəbəkələrdə icra hakimiyyətlərinin ləğvi ilə bağlı müzakirələr genişlənib. Bəs əgər ləğv olunarsa, bu qurumların əvəzinə yerli nümayəndəliklər yaradıla bilər?

Sabiq millət vəkili Vahid Əhmədov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu məsələ çoxdan gündəmdədir.

Onun sözlərinə görə, burada iki məsələni həll etmək lazımdır:

“Birincisi, Konstitusiyada dəyişiklik olunmalıdır ki, icra hakimiyyəti ləğv edilsin. Fikrimcə, Azərbaycanda olan 14 iqtisadi rayonun hər biri üzrə xüsusi nümayəndə təyin olunmalıdır. Cənab Prezident tərəfindən təyin olunan bu nümayəndələr həmin rayonları idarə etməlidirlər. İkincisi, bələdiyyələrin statusu məsələsinə baxmaq lazımdır. Bələdiyyələrə kifayət qədər geniş səlahiyyətlər vermək lazımdır ki, onların imkanları artsın və Türkiyə modelinə yaxınlaşsın. Yəni elə şərait yaradılmalıdır ki, bələdiyyələr söz sahibi olsun, bütün sosial məsələlərə baxsın və onları həll etsin. Çünki bələdiyyə çox əhəmiyyətli bir orqandır. Baxmayaraq ki, 1999-cu ildə yaranıb, kifayət qədər müddət keçməsinə baxmayaraq, hələ də bu institut tam formalaşmayıb”.

V.Əhmədov bir daha qeyd edib ki, 14 iqtisadi rayonun hər birinə Cənab Prezidentin nümayəndəsi təyin olunmalıdır. Onlar daha çox siyasi məsələlərlə məşğul olacaqlar, lakin sosial və iqtisadi məsələlərə də baxa bilərlər. Amma belə bir addım atılarsa, mütləq Konstitusiyada dəyişiklik etmək lazımdır.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Icra hakimiyyətləri Vahid Əhmədov
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55
Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28
AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

15 Avqust 2025 17:13
"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

15 Avqust 2025 17:03
Valideyn evi yalnız bir övlada bağışlaya bilər? -

Valideyn evi yalnız bir övlada bağışlaya bilər? - AÇIQLAMA

15 Avqust 2025 16:46
Azərbaycanda qızıl və gümüş istehsalı artdı

Azərbaycanda qızıl və gümüş istehsalı artdı

15 Avqust 2025 16:35
Ailə institutunun inkişaf etdirilməsində medianın rolu
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Misir Mərdanov həmin videodan danışdı

15 Avqust 2025 18:11

Özəl, yoxsa dövlət universiteti -

15 Avqust 2025 18:04

Şərurlu İsfəndiyarın maşınlarına həbs qoyuldu

15 Avqust 2025 17:55

Bu ölkədə helikopter qəzası oldu -

15 Avqust 2025 17:42

Əhali restoranlara nə qədər pul xərcləyib?

15 Avqust 2025 17:28

Lisey və gimnaziyalara qəbul imtahanı keçiriləcək

15 Avqust 2025 17:24

Tramp Alyaskaya yola düşdü

15 Avqust 2025 17:15

AQTA Rusiyanın şirkətinə qoyduğu məhdudiyyəti aradan qaldırdı

15 Avqust 2025 17:13

Günəş şüaları bu xəstəliyi kəskinləşdirir

15 Avqust 2025 17:09

"BakuBus" rayonlarda da fəaliyyət göstərəcək?

15 Avqust 2025 17:03