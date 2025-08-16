Bu tarixdə yerə təhlükəli asteroid yaxınlaşacaq

Avqustun 17-də 50 metrlik asteroid Yerə yaxınlaşacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, diametri təxminən 50 metr olan “2025 PM” asteroidi avqustun 17-də Yerdən Ay orbitinin bir diametri qədər məsafədən keçəcək.
Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu, son dövrlərdə bu ölçüdə obyektlərin ən yaxın yaxınlaşmalarından biridir. Məhz buna görə də “2025 PM” potensial təhlükəli obyektlər siyahısına daxil edilib.
Qeyd edək ki, asteroid 1 avqustda aşkarlanıb. İlkin müşahidələr göstərir ki, o, uçucu maddələrin izləri olmayan daş tərkibli göy cismini xatırladır və komet xüsusiyyətlərinə malik deyil. “2025 PM” Apollonlar qrupuna aiddir – orbitləri Yerinki ilə kəsişən yaxın Yer asteroidləri. Onun Günəş ətrafında dövr etmə müddəti iki ildən bir qədər çoxdur.
Mütəxəssislər bildirirlər ki, daha iri ölçülü obyektin Yerlə oxşar məsafədə yaxınlaşması yalnız bir dəfə – sentyabrın sonunda gözlənilir.