"Neftçi" heç-heçə etdi
21:59 16 Avqust 2025
Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.

Metbuat.az günün ikinci matçında “Neftçi” “Şamaxı”nı qəbul edib.

“Neftçi Arena”dakı qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb. Qonaqların heyətində 23-cü dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. Meydan sahiblərində Emin Mahmudov 45+2-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib.

Qeyd edək ki, günün ilk matçında “Turan-Tovuz” “İmişli”ni bir cavabsız qolla üstələyib. Ötən gün "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Turun digər qarşılaşmaları 17 və 19 avqustda keçiriləcək. "Sabah" - "Qarabağ" görüşü isə təxirə salınıb.

