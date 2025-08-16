"Neftçi" heç-heçə etdi

Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.
Metbuat.az günün ikinci matçında “Neftçi” “Şamaxı”nı qəbul edib.
“Neftçi Arena”dakı qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb. Qonaqların heyətində 23-cü dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. Meydan sahiblərində Emin Mahmudov 45+2-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib.
Qeyd edək ki, günün ilk matçında “Turan-Tovuz” “İmişli”ni bir cavabsız qolla üstələyib. Ötən gün "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1. Turun digər qarşılaşmaları 17 və 19 avqustda keçiriləcək. "Sabah" - "Qarabağ" görüşü isə təxirə salınıb.