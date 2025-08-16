Bu bürclərin il bitməmiş şansları üzlərinə güləcək

Bu bürclərin il bitməmiş şansları üzlərinə güləcək
23:31 16 Avqust 2025
Astroloqların proqnozlarına görə, bəzi bürcləri ilin sonunadək xüsusi uğurlar gözləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, nların həyatında gözlənilməz şanslar yaranacaq, həm şəxsi, həm də peşə sahəsində xoş hadisələr baş verəcək.

Xərçəng – Qarşıdakı aylarda yeni imkanlarla üzləşəcək. Şəxsi həyatında uzun müddətdir arzuladığı xoş xəbər ala bilər.

Oxatan – Maddi baxımdan şansı üzünə güldüyü üçün qazancı artacaq. Yeni iş təklifləri də yolda ola bilər.

Balıqlar – İl bitməmiş yarımçıq qalan arzular gerçəkləşəcək. Qismətində gözlənilməz xoşbəxtliklər var.

Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, bu bürclər ilin son günlərinə qədər şansın dəstəyini yanlarında hiss edəcəklər.

