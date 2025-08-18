Rusiyadan Azərbaycan nömrələrinə niyə SMS gəlmir?

23:47 18 Avqust 2025
145 Gündəm
Ülkər Cəlilzadə
Son günlər Rusiyadan Azərbaycan nömrələrinə SMS və zənglər gəlmir. Bu səbəbədən istifadəçilər "Telegram" və "Meiru" kimi tətbiqlərdə qeydiyyatdan keçmək istəyərkən çətinlik yaşayırlar.

İKT üzrə ekspert Fərhad Mirəliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, Rusiyada bir neçə gündür ki, qeyri Rusiya mənşəli tətbiqlərə müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunur.

Onun sözlərinə görə əsas məqsəd yerli vətəndaşları "Max", "Molniya" kimi milli tətbiqlərə keçməsinə sövq etməkdir:

“Rusiya Federasiyası hal-hazırda digər ölkələrlə hərbi əməliyyatlar aparır, aktiv şəkildə müharibədə iştirak edir. Amma müharibələr təkcə hərb meydanında deyil, həm də informasiya mühitində aparılır, yəni artıq hibrid müharibələr dövrüdür. Bu səbəbdən Rusiya Federasiyası çalışır ki, ölkədə informasiya mühitini tam şəkildə idarə etsin. Müxtəlif qanunverici aktlarla Qərb mənşəli proqram təminatlarını nəzarət altına almağa, onların serverlərinin ölkə ərazisində yerləşdirilməsinə və istifadəçi məlumatlarının təqdim edilməsinə nail olmağa çalışır. Lakin proqram təminatı istehsalçıları çox vaxt bu sorğuları rədd edirlər. Alternativ variantlardan istifadə etməklə Rusiya müxalif düşüncəli, qərbyönümlü vətəndaşları aşkar etmək, onlara qarşı tədbirlər görmək üçün rusiyalı mənşəli proqram təminatlarını yayır. Bu yolla yazışmalar və zənglər xüsusi xidmət orqanları tərəfindən dinlənilir, təhlil olunur və lazım gəldikdə sərt tədbirlər görülür”.

Ekspert qeyd edib ki, son günlər "WhatsApp" və "Telegram"ın səsli xidmətləri də bloklanıb:

“Rəsmi açıqlamalarda bildirilir ki, bu zənglər vasitəsilə kibercinayətkarlar vətəndaşlara təzyiq göstərir, təhdid edir və maddi zərər vururdular. Lakin mənim fikrimcə, Rusiya Federasiyası uzun müddətdir ki, WhatsApp və Teleqramdan istifadəçilər barədə məlumatların təqdim olunmasını tələb edir. Bu tələblərə kibercinayətkarlıq və terror hadisələrinin qarşısının alınması da daxil edilsə də, şirkətlər istifadəçi razılaşmasına əsasən bu məlumatları təqdim etmir. Buna görə də Rusiya Federasiyası məsələni öz əlinə almaq üçün qlobal internetdən təcrid olunma siyasəti aparır. Qərb mənşəli proqram təminatları və internet resursları bloklanır, insanlar VPN-dən istifadə edərək çıxış əldə edirlər. Hazırda isə bunun da qarşısı alınmağa çalışılır və ölkə daxilində lokal internet zonası yaradılır ki, bu internet tam şəkildə dövlət tərəfindən idarə olunsun və nəzarətdə saxlanılsın. Əlbəttə ki, qlobal internetdə bu cür müdaxilə imkanları mümkün deyil”.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

