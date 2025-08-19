Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

18:36 19 Avqust 2025
Ülkər Cəlilzadə
Türkiyədə qida israfının azaldılması məqsədilə hotel və restoranlarda “İsveç masası” (açıq bufet) praktikasına məhdudiyyət qoyulması müzakirə olunur.

Azərbaycanda da oxşar dəyişikliklərin tətbiq olunması ehtimalı varmı?

Mövzu ilə bağlı Azərbaycan Ekoturizm Assosiasiyasının (AzETA) İdarə Heyətinin sədri Samir Dübəndi Metbuat.az-a açıqlama verib.

O bildirib ki, Azərbaycanda xüsusilə səhər yeməklərində açıq bufet geniş yayılıb:

“Lakin iri mehmanxana və restoranların tam “a la carte” (menu) sisteminə keçməsi iqtisadi və operativ baxımdan real deyil. Doğru yanaşma israfın tənzimlənməsi və ölçülməsidir. Porsiya texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi, “yedikcə sifariş et” modellərinin artırılması, qalıqların ölçülüb idarə olunması və personalın peşəkar hazırlığıdır. Beynəlxalq təcrübə də bunu göstərir ki, Aİ-nin “HORECA” sektoru üçün tövsiyələri və Britaniyanın “WRAP” proqramları hotellərdə sistemli ölçmə ilə qida tullantısını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağın mümkün olduğunu sübut edir. “UNEP”in 2024-cü il “Food Waste Index” hesabatı isə xidmət sektorunda israfın azaldılmasını “SDG 12.3”hədəfi üçün prioritet elan edir”.

S.Dübəndi qeyd edib ki, Açıq bufet sistemi tam ləğv edilməməli, ağıllı tənzimləmə tətbiq edilməlidir. Peşəkar heyət və hibrid servis modelləri həm qonaq məmnuniyyətini, həm də qida israfını əhəmiyyətli dərəcədə azalda bilər.

Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az

