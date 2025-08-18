Çoxlu pul qazanacaq 3 bürc - Bolluq olacaq

Bu həftə maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq və artırmaq üçün intuisiyanıza qulaq asmalısınız
Avqustun 18-24-də üç bürc əlamətdar maliyyə uğurları yaşayacaq. Bunda Ayın enerjisi əsas rol oynayır ki, bu da sizi intuisiyanıza güvənməyə təşviq edəcək.
Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, yeni bir işə başlamaqla və ya müvəffəqiyyət zəmanəti olmadan sərmayə qoymaqla risk etməli ola bilərsiniz. Bununla belə, əhəmiyyətli maliyyə imkanlarını cəlb etmək üçün bolluq enerjisindən istifadə etməlisiniz.
İntuisiyanıza müraciət edin. Hansı ideyaların və xəyalların sizə gəldiyini görmək üçün həftənin əvvəlində düşünməyə vaxt ayırın. Risk almağa hazır olun. Yaranan fürsətlərə diqqətli olun və irəli addım atmaqdan qorxmayın. Ametistdən istifadə edin. İntuisiya və zənginliyi simvolizə edən bu daş səylərinizdə sizə kömək edəcəkdir. Özünüzə güvənin və maliyyə intuisiyanız sizi uğura aparacaq.
Əkizlər
Əkizlər, siz dolğun, bol həyat yaşamağa layiqsiniz. Çərşənbə günü, avqustun 20-də Ay və Venera Xərçəng bürcündə birləşəcək. Bu iki planetin enerjisi artan pozitivlik və fürsət dövrünü simvollaşdırır. Maliyyə sərvətinizi daha da artırmaq fürsətindən yararlanmaq şansınız ola bilər.
Yaxın günlərdə enerjinizi evinizlə bağlı zənginliyə yönəltməyə çalışın. Bu, daşınmaz əmlak investisiyaları və ya satınalmaları əhatə edə bilər, lakin eyni zamanda evdən işləmək, karyera və ya yeni biznes təşəbbüsü ilə bağlı ola bilər. Daha çox sərvət cəlb etmək üçün gördüyünüz işlər bu dövrdə hətta iş kimi görünməyə bilər, çünki bu ortaya çıxan yeni hədəfə maraq göstərəcək və inanılmaz dərəcədə bağlı olacaqsınız. Daim uğur qazanmaq üçün səy göstərmək lazım deyil, ancaq həyat üçün sizə enerji verən şeylərə diqqət yetirin.
Xərçəng
Xərçənglər, nə istədiyinizi dünyaya bildirin. Siz tez-tez ən dərin xəyallarınızı özünüzdə saxlayırsınız və xüsusilə pula gəldikdə, özünüz üçün ayağa qalxmaqda çətinlik çəkirsiniz. Bununla belə, Ay və Merkuri Şir bürcündə birləşdiyinə hazır olmalısınız ki, bu da maliyyə uğurunuza təsir edəcək.
Ay intuisiyanıza qulaq asdığınızı simvollaşdırır, Merkuri isə gözlənilməz təkliflər və fürsətlər gətirir. Bu müddət ərzində xəyal etdiyinizi əldə etsəniz də, danışıqlara və ya maaş tələblərinizi bildirməyə hazır olmalısınız.
Hər şeyi verməkdən qorxma, Xərçəng. Şir bürcünün enerjisi cəsarətli və cəsarətlidir və onlar əlbəttə ki, başqalarını qıcıqlandırmaqdan qorxmurlar. Dəyişikliklərin gələcəyini bilirdiniz və buna görə də onlar yaxın günlərdə baş verdikdə, hazır olduğunuzu göstərmək üçün əlinizdən gələni etməlisiniz. Gözlənilməz təklifləri qəbul etməyə hazır olun və layiq olduğunuzdan daha azına razı olmayın.
Şir
Uğur üçün plan qurun, Şir. Avqustun 24-ü bazar günü Qız bürcünün Yeni Ayının enerjisi sizin üçün faydalı olsa da, bu yer bürcünün xüsusiyyətlərinə hörmət etmək də vacibdir. Qız təfərrüat və planlaşdırmanı təmsil edir və güclü müalicəvi enerji gətirir.
Bu, çatışmazlıq zehniyyəti ilə əlaqəli hər hansı maliyyə çətinliyini aradan qaldırmağa kömək edə bilər. Bu Yeni Ay həm də ona görə xüsusidir ki, o, iki Qız bürcü Yeni Ayından birincisidir, ikincisi sentyabrın 21-də günəş tutulması da baş verəcək.
Qız bürcü mövsümü 22 avqust Cümə günü başlayır və bu, maliyyə vəziyyətinizi yaxşılaşdırmaq üçün hərəkətə keçməyin zəruriliyini vurğulayır. Bununla belə, Qız bürcünün iki Yeni Ayının bu bürc mövsümü üçün bir növ “bağlama” rolunu oynadığını nəzərə alsaq, vaxtınızı almaq istərdiniz.
Təşəbbüskar olun, intuisiyanıza etibar edin və fürsət yarandıqda hərəkətə keçməyə hazır olun. Sadəcə unutmayın ki, indi başladığınız şey ikinci Qız Bürcünün Yeni Ayına qədər tam həyata keçirilə bilməz. Bu, maliyyə həyatınızı canlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş güclü bir enerjidir, lakin bunların hamısının mükəmməl uyğunlaşması üçün Kainata vaxt verməlisiniz.