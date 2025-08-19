Kriptovalyutadan qazanc əldə edənlər necə vergi ödəyəcək? - AÇIQLAMA

18:56 19 Avqust 2025
Gülbəniz Hüseynli
Azərbaycanın vergi qanunvericiliyində kriptovalyuta ilə bağlı məsələlər artıq konkret şəkildə tənzimlənir. Qanunvericiliyə görə, kriptovalyuta əməliyyatlarından gəlir əldə edən fiziki şəxslər bu gəliri qeyri-sahibkarlıq fəaliyyəti kimi bəyan etməli və dövlət büdcəsinə vergi ödəməlidirlər. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin yaydığı məlumata əsasən, belə əməliyyatlar üzrə gəlir əldə edən şəxslər vergi orqanlarında uçota durmalı, VÖEN almalı və müəyyən olunmuş qaydada gəlir vergisi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirməlidirlər.

Mövzu barədə daha ətraflı Metbuat.az-ın suallarını cavablandıran UNEC Biznes Məktəbinin müəllimi, "Crypto Consulting" MMC-nin direktoru Elnur Quliyev bildirib ki, Azərbaycanda kriptovalyuta gəlirləri üzrə verginin ödənilməsi ancaq könüllük prinsipi əsasında ola bilər. çünki hazırda kripto-investisiyaların və ya kriptovalyuta ticarəti üzrə əməliyyatların rəsmi izləməsi üçün hər hansı bir mexanizm yoxdur:


“Mövcud Vergi Məcəlləsinə əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının kriptovalyuta ilə əməliyyatlardan aldığı gəlir qeyri-sahibkarlıq fəaliyyətindən əldə olunan gəlir hesab olunur. Bu zaman gəlir əldə edən şəxs 14% gəlir vergisi ödəməlidir. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda heç bir ölkədə dövlət tərəfindən kriptovalyuta sektorunun tam şəffaf izləmə metodikası yoxdur, lakin hüquqi satatus verildikdən sonra lisenziyalaşdırılmış birjalar, bank nəzarəti və blockchain-analiz alətləri vasitəsilə əməliyyatların böyük hissəsini izləmək realdır”.

Ötən həftə Azərbaycan Mərkəzi Bankı xüsusi tənzimləmə rejiminin ilk mərhələsi üzrə sınaq dövrlərinin başa çatdığını bəyan edib. Dəstəklənən layihələr məhz kriptovalyuta əməliyyatları ilə bağlı olub. Yeni layihəyə əsasən, kriptovalyuta əməliyyatlarını daha təhlükəsiz və şəffaf şəkildə icra etmək üçün “m10” tətbiqinin “Binance” platformasına inteqrasiyası nəzərdə tutulur.

Elnur Quliyev bu məsələ barədə danışaraq qeyd edib ki, “m10” mobil tətbiqinin “Binance” ilə inteqrasiyası Azərbaycanda kriptovalyutaların leqallaşdırılması prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərəcək:

“İlk növbədə, bu addım Azərbaycan Mərkəzi Bankının nəzarətində həyata keçirilən “sandbox” rejimi çərçivəsində sınaqdan keçirilib və uğurlu nəticələr göstərib. Bu isə dövlət qurumlarının kriptovalyuta bazarına münasibətdə artıq real mexanizmlər üzərində işlədiyini və qanuni çərçivənin qurulmasına maraqlı olduğunu nümayiş etdirir”.

İnteqrasiyanın əsas üstünlüyü barədə suala cavab olaraq Elnur Quliyev qeyd edib, istifadəçilər artıq AZN ilə birbaşa “Binance” üzərindən əməliyyatlar apara bilirlər:

“Bu, həm milli valyutanın rəqəmsal maliyyə ekosisteminə inteqrasiyasını gücləndirir, həm də vətəndaşların kriptovalyutalara daha təhlükəsiz və rahat çıxışını təmin edir. Eyni zamanda, “m10”–“Binance” əməkdaşlığı Azərbaycanda digər bank və finteç qurumları üçün nümunəvi model rolunu oynaya bilər. Bu, həm dövlətə, həm də bazar iştirakçılarına göstərir ki, kriptovalyuta əməliyyatlarını rəsmi, tənzimlənən və təhlükəsiz şəkildə həyata keçirmək mümkündür. Beləliklə, bu inteqrasiya yalnız texnoloji yenilik deyil, həm də kriptovalyutaların rəsmi tanınması və tənzimlənməsi prosesini sürətləndirən mühüm addım kimi qiymətləndirilə bilər”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

