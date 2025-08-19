Xəyalə Rəisə vəzifə verildi - FOTO

Xəyalə Rəisə vəzifə verildi -
20:09 19 Avqust 2025
298 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı sərəncamla yaradılan Türk İnternet Media Birliyi (TİMBİR) fəaliyyətini beynəlxalq miqyasda genişləndirir.

Metbuat.az Valyuta.az-a istinadən xəbər verir ki, qısa müddət ərzində Türkiyənin bütün bölgələrində və 10-dan çox xarici ölkədə nümayəndəlik qurmağı bacaran birlik son mərhələdə təşkilati strukturunda da əhəmiyyətli dəyişikliklər edib.

İyul ayında Sivas şəhərində keçirilən İdarə Heyətinin (İH) növbəti toplantısında qəbul edilən qərara əsasən, TİMBİR İH üzvləri bundan sonra şəhər və ölkə təmsilçisi ola bilməyəcək. Bu qərardan sonra yeni yerli və xarici nümayəndələrin təyinatına start verilib. Türkiyənin əksər vilayətlərində bu proses artıq yekunlaşıb.

TİMBİR-in xaricdəki təmsilçiliklərinin formalaşdırılması isə birliyin Xarici Əlaqələr Şurasının sədri Aqil Ələsgərin rəhbərliyi ilə həyata keçirilir. İlk addım olaraq təşkilata Azərbaycandan üzv olan internet media qurumlarının rəhbərləri arasından nümayəndələr seçilib.

Azərbaycan üzrə nümayəndə heyətinə tanınmış jurnalist və ictimai xadimlər daxil olub. Onların arasında Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü Hacıbəy Heydərli, media eksperti Azər Həsrət, “Editor.az” saytının baş redaktoru Fərid Şahbazlı və digər nüfuzlu jurnalistlər yer alır. Azərbaycan təmsilçiliyinə rəhbərlik isə tanınmış jurnalist Xəyalə Rəisə həvalə edilib.

Analoji addım Gürcüstanla da bağlı atılıb. Gürcüstanın “Aktual.ge”saytının baş redaktoru İlkin Hüseynov da TİMBİR-in Gürcüstan təmsilçisi təyin olunub.

Bundan sonra Xəyalə Rəis və İlkin Hüseynov həm də təşkilatın Xarici Əlaqələr Şurasında təmsil olunacaqlar.

Təşkilatın bu strategiyası çərçivəsində yaxın günlərdə Özbəkistan, Qazaxıstan və digər türkdilli ölkələrdə də təmsilçilərin təyinatı gözlənilir.

Türk dünyasının media sahəsində inteqrasiyasını və informasiya təhlükəsizliyini gücləndirməyi hədəfləyən TİMBİR bu təşəbbüslərlə həm də regional əməkdaşlığa mühüm töhfələr verməyi qarşısına məqsəd qoyub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Şabran rayonunda itkin düşən 17 yaşlı qız görün harada tapıldı -

Şabran rayonunda itkin düşən 17 yaşlı qız görün harada tapıldı - FOTO

19 Avqust 2025 20:43
Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş - FOTO

19 Avqust 2025 19:25
Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

Azərbaycanda “açıq bufet” yığışdırıla bilər?

19 Avqust 2025 18:36
Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

Rezidenturaya qəbul olunanların nəzərinə

19 Avqust 2025 16:50
Məmməd İsmayıl vəfat etdi -

Məmməd İsmayıl vəfat etdi -FOTO

19 Avqust 2025 16:30
Azərbaycana turist axını azaldı

Azərbaycana turist axını azaldı

19 Avqust 2025 16:22
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

"Ferentsvaroş" və "Qarabağ"ın start heyətləri açıqlandı -

19 Avqust 2025 22:14

Putin Zelenskiyə sürpriz təklif irəli sürdü

19 Avqust 2025 21:49

​“WhatsApp”da mesaj yazmaq üsulu dəyişdi -

19 Avqust 2025 21:19

Mourinyodan Messi barədə etiraf

19 Avqust 2025 21:04

Binəli Yıldırım İlham Əliyevə məktub ünvanladı

19 Avqust 2025 20:47

Şabran rayonunda itkin düşən 17 yaşlı qız görün harada tapıldı -

19 Avqust 2025 20:43

Xəyalə Rəisə vəzifə verildi -

19 Avqust 2025 20:09

Hikmət Hacıyev Türkiyə səfiri ilə sülh prosesini müzakirə etdi

19 Avqust 2025 19:43

Bakıda mənzildə meyiti tapılan yazar imiş -

19 Avqust 2025 19:25

“Əhalinin sağlamlığı üçün reproduktiv maarifləndirmə vacibdir” -

19 Avqust 2025 19:12