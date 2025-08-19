5 bürc üçün şans qapıları açıldı - İşləri yağ kimi gedəcək

5 bürc üçün şans qapıları açıldı
19 Avqust 2025
Anar Türkeş
Yaxın günlərdə Çin ulduz falının 5 bürcünün nümayəndələri inanılmaz hadisələrlə qarşılaşacaqlar.

Metbuat.az Lent.az-a istinadən xəbər verir ki, tale onlara sevinc göz yaşları gətirəcək sürprizlər atacaq.

Çin ulduz falı kimə yaxşı xəbər vəd edir?

At (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Sizi qəfil tapacaq xəbərlər köhnə qayğıları dağıdacaq. Çoxdan inandığınız, lakin heç bir sübutunuz olmayan şeyin təsdiqini alacaqsınız. Uzun müddətdir havada asılı qalan qərar nəhayət sizin xeyrinizə veriləcək.

Qaban (1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Uzun müddətdir xəbər almadığınız biri xoş söz, jest və ya hərəkətlə sizə özünü xatırladacaq. Həyatınızda itirilmiş şeylərin bərpası ümidi yenidən görünəcək. Gözlənilməz mesaj və ya telefon zəngi günün ritmini dəyişəcək. Sevinc sakit olacaq, amma nəfəsinizi kəsəcək qədər.

Pişik-Dovşan (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Yaxın gələcəkdə eşitdiyiniz sözlər yeni qapılar açacaq. Bu, gözləmədiyiniz bir qərar və ya özünüzə münasibətinizi dəyişəcək bir iltifat ola bilər. Kiçik, lakin vacib bir "bəli" tam olaraq ehtiyac duyulduqda səslənəcəkdir.

Meymun (1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Planlarınızı dəyişəcək xəbərlər alacaqsınız və bu, məyusluq deyil, rahatlıq olacaq. Qayıdış, qurtuluş, vəziyyətin həlli - hər şey bir az asanlaşacaq. Gözləmə təzyiqi aradan qalxacaq, aydınlıq yaranacaq. Başa düşəcəksiniz ki, bu qədər uzun müddət saxlamağınız əbəs deyildi.

Qoyun (1955, 1967, 1979, 1991, 1991, 2003, 2015)

Ümidsiz hesab etdiyiniz şey birdən davam edəcək. Bu, ikinci bir şans, yeni bir fürsət, ürəkləri qarışdıracaq bir dəvət ola bilər. Sevinc fırtınadan sonrakı sükut kimi yumşaq olacaq. Və göz yaşlarınızı saxlaya bilməyəcəksiniz, çünki nəhayət rahat nəfəs ala bilərsiniz.

