Hindistan qlobal yaşıl hidrogen bazarındakı hədəfini açıqladı

22:56 20 Avqust 2025
107 İqtisadiyyat
Gülbəniz Hüseynli
Hindistan 2030-cu ilə qədər dünyada 100 milyon metrik tonu ötəcəyi proqnozlaşdırılan qlobal yaşıl hidrogen tələbinin təxminən 10%-ni qarşılamağı planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə energetika və yeni bərpa olunan enerji üzrə dövlət naziri Şripad Naik məlumat verib.

Nazir qeyd edib ki, Milli Yaşıl Hidrogen Missiyası çərçivəsində artıq ciddi addımlar atılıb. Artıq 19 şirkət üçün ildə 862 min ton istehsal gücü təyin edilib.

Sənaye ekspertlərinin sözlərinə görə, qlobal yaşıl və təmiz hidrogen bazarında inkişaf qiymətlərin ucuzlaşması ilə bağlıdır.

“Beynəlxalq tenderlərdən birində yaşıl hidrogenin qiyməti mavi hidrogendən daha aşağı oldu. Bunun nəticələri çox böyükdür”, – deyə FICCI Bərpa Olunan Enerji CEO-ları Komitəsinin sədri və “Sembcorp India” şirkətinin rəhbəri Vipul Tuli bildirib.

Qeyd edək ki, Avropa İttifaqı da bu sektorda Hindistanla əməkdaşlığa dəstəyini nümayiş etdirib. Avropa İttifaqının Hindistandakı nümayəndəliyinin müvəqqəti işlər vəkili Dr. Ewa Suwara ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.

