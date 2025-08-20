​İran yeni raketlər istehsal etdi

İran İsrail ilə irimiqyaslı müharibədən sonra yeni raketlər istehsal edib.
Metbuat.az xəbər verir ki, İranın müdafiə naziri Əziz Nəsirzadə belə açıqlama verib. Tasnim Xəbər Agentliyinin məlumatına görə, Nəsirzadə “Müdafiə Sənayesi Günü”ndə çıxışı zamanı ölkəsində yeni silah texnologiyaları haqqında açıqlamalar verib. Nəsirzadə bildirib ki, İsraillə 12 günlük müharibədə istifadə edilən raketlər bir neçə il əvvəl Müdafiə Nazirliyinin istehsal etdiyi raketlər olub.
Onun sözlərinə görə, İran əvvəlki raketlərdən çox üstün xüsusiyyətlərə malik yeni raketlər istehsal edib. İranlı nazir qeyd edib ki, İsrail yenidən hücuma keçərsə, yeni raketlərdən istifadə edəcəklər.