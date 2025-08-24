Bu bürclərin şans dövrü başlayır

Astroloqların proqnozlarına görə, yaxın günlərdə bəzi bürclərin həyatında müsbət dəyişikliklər müşahidə olunacaq.
Metbuat.az xəbər verir ki, ulduzların düzülüşü onların həm şəxsi, həm də iş həyatında uğurlar gətirəcəyini göstərir.
Qoç – Enerjiniz yüksələcək, yeni fürsətlər qapınızı döyəcək. Qərarlı addımlarınız uğurla nəticələnəcək.
Əkizlər – İctimai çevrənizdə tanışlıqlar artacaq. Qarşınıza çıxacaq imkanları dəyərləndirsəniz, gələcəkdə böyük qazanc əldə edə bilərsiniz.
Şir – İntuisiyanız güclənəcək. Maddi məsələlərdə və münasibətlərdə doğru qərarlar qəbul edəcəksiniz.
Tərəzi – Harmoniya dövrünə qədəm qoyursunuz. Həm iş, həm də sevgi həyatınızda balans yaranacaq.
Oğlaq – Əmək və zəhmətinizin bəhrəsini görəcəksiniz. Gözlədiyiniz xəbər və ya layihə sizi sevindirəcək.