İran prezidenti Məsud Pezeşkian yaxın zamanda Çinə səfər edəcək
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözçüsü Fatimə Mohacerani deyib.
O, qeyd edib ki, Çinlə əlaqələr və iki ölkə arasında 25 illik əməkdaşlıq sazişinin davam etdirilməsi 14-cü hökumət üçün əsas prioritetdir.
Qeyd edək ki, Çin Xarici İşlər Nazirliyi bundan əvvəl Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitinin avqustun 31-də və sentyabrın 1-də Tianjin şəhərinin ev sahibliyi və prezident Si Cinpinin sədrliyi ilə keçiriləcəyini bildirmişdi. Builki toplantıda bəzi digər ölkələrin iştirakı ilə “Şanxay Plus” adlı daha bir görüş də keçiriləcək.