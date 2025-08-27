DOST Mərkəzindəki yanğın söndürüldü - VİDEO / YENİLƏNİB

Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) yanğınla bağlı məlumat yayıb.
Bildirilib ki, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində inzibati binada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub:
“Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb”.
*16:44*
Abşeron rayon Xırdalan şəhərində DOST Mərkəzində yanğın başlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, əraziyə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.