DOST Mərkəzindəki yanğın söndürüldü - VİDEO / YENİLƏNİB

DOST Mərkəzindəki yanğın söndürüldü -
17:10 27 Avqust 2025
830 Hadisə
Metbuat.az
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) yanğınla bağlı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, FHN-in “112” qaynar telefon xəttinə Abşeron rayonu, Xırdalan şəhərində inzibati binada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub:

“Əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Yanğınsöndürənlərin operativ müdaxiləsi sayəsində yanğın qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb”.

*16:44*

Abşeron rayon Xırdalan şəhərində DOST Mərkəzində yanğın başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, əraziyə yanğınsöndürənlər cəlb olunub.


