“Netanyahunun iddiaları əssasızdır” - Türkiyəli general

İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu ilk dəfə olaraq Osmanlı imperiyası tərəfindən XX əsrin əvvəllərində törədildiyi iddia olunan qondarma “erməni soyqırımı”nı tanıdığını bəyan edib. O, amerikalı podkaster Patrik Bet-Devidin verilişində bu məsələ ilə bağlı suala cavab verərkən, “Məncə tanıyıblar, Knesset də bununla bağlı qətnamə qəbul edib. Amma heç bir İsrail baş naziri bunu etməyib” sualına “Mən indi etdim” cavabı ilə mövqeyini açıqlayıb.
Türkiyənin Azərbaycandakı sabiq hərbi attaşesi, ehtiyatda olan general Yücel Karauz mövzu ilə bağlı Metbuat.az-a açıqlama verib. General bildirib ki, İsrailin qarşısında ən açıq şəkildə səsini yüksəldən ölkələrin başında Türkiyə gəlir:
“Qəzzada başlayan müharibə qısa müddətdə böyük bir faciəyə çevrilib. İndiyədək təxminən 60 min mülki şəxs həlak olub, onların da 20 mini uşaqdır. Bundan başqa, 15 minə yaxın yaralı var. Bu qədər kiçik ərazidə, bu qədər qısa zamanda baş verən hadisələr beynəlxalq ictimaiyyətin qəbul edə biləcəyi bir vəziyyət deyil.
Hazırda Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsində İsrailin baş naziri başda olmaqla məsul şəxslərə qarşı mühakimə prosesi davam edir. Lakin beynəlxalq miqyasda İsrailin hərbi əməliyyatlarına qarşı real tədbirlər görülmür. Qəzzada baş verənlər yalnız Fələstinin deyil, bütün insanlığın vicdan sınağıdır. BMT və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qınama bəyanatları ilə kifayətlənən beynəlxalq ictimaiyyətin susqunluğu da diqqət çəkir. Türkiyənin haqqa və ədalətə əsaslanan mövqeyi İsrail Baş naziri Netanyahunu qəzəbləndirir. Netanyahu törətdiyi cinayətləri ört-basdır etmək və mühakimədən yaxa qurtarmaq üçün 1915-ci il hadisələrini gündəmə gətirərək Türkiyəni də ittiham etməyə çalışır”.
Tarixi faktlara diqqət çəkən Yucel Karauz qeyd edib ki, 1915-ci il hadisələri ermənilərin üsyanı və Osmanlı ordusunu arxadan vurması nəticəsində həyata keçirilən köçürmə əməliyyatı idi:
“O dövrdə qanunsuzluq edən şəxslər Osmanlı məhkəmələri tərəfindən cəzalandırılmışdı. Köçürmə zamanı xəstəlik, ağır şərait və ya qisas hissi ilə cinayət törədənlər məsuliyyətə cəlb olunmuşdu. Buna görə də 1915 hadisələrini, bu gün İsrailin dünyanın gözü qarşısında həyata keçirdiyi soyqırımla eyniləşdirmək əsassız və saxta iddiadır”.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az