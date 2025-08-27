Holann adını dəyişdi

“Mançester Siti”nin ulduz futbolçusu Erlinq Holann adını dəyişib.
Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu ölkəsinin növbəti dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Norveç formasının arxasındakı adına əlavə edib. Məlumata görə, futbolçunun adı milli formada Holann deyil, Braut Holann yazılıb. Norveçin baş məşqçisi Stale Solbakken, formada adının dəyişdirilməsi ilə bağlı ona məlumat verilmədiyini bildirib. Məşqçi futbolçunun adının Braut olduğunu ifadə edib.
Qeyd edək ki, futbolçu instaqramda Erlinq Braut Holann kimi tanınır.