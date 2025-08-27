Nurlan Hacıyevə yüksək vəzifə verildi

Nurlan Hacıyevə yüksək vəzifə verildi
20:25 27 Avqust 2025
384 Ölkə
Anar Türkeş
A- A+

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə aparat rəhbəri təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Naxçıvan maliyyə naziri Həsən İsmayılovun müvafiq əmrinə əsasən Hacıyev Nurlan Rauf oğlu Nazirliyin aparat rəhbəri vəzifəsinə təyin edilib.

N.Hacıyev 4 sentyabr 1985-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. O, Naxçıvan Dövlət Universitetində "Gömrük işinin təşkili" və "Ümumi iqtisadiyyat" ixtisasları üzrə ali təhsil alıb.

Qeyd edək ki, əmək fəaliyyətinə 2008-ci ildə Azərbaycan Mərkəzi Bankının Naxçıvan Muxtar Respublikası İdarəsində başlayan Nurlan Hacıyev sonrakı illərdə "Naxçıvanbank ASC"nin Culfa rayon filialının müdiri, 2017-ci ildən isə Maliyyə Nazirliyinin Xəzinə şöbəsində sektor müdiri və şöbə müdiri vəzifələrində çalışıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

2-ci kurs tələbəsi vəfat etdi -

2-ci kurs tələbəsi vəfat etdi - FOTO

27 Avqust 2025 23:02
Bakıda müəllimlərin qalmaqallı görüntüləri yayıldı -

Bakıda müəllimlərin qalmaqallı görüntüləri yayıldı - VİDEO

27 Avqust 2025 21:24
Bakının 3 rayonunda söküntü olacaq -

Bakının 3 rayonunda söküntü olacaq - ÜNVANLAR

27 Avqust 2025 18:42
​DTX-nin “Bilgəh” istirahət mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirildi

​DTX-nin “Bilgəh” istirahət mərkəzində Vətən müharibəsi iştirakçıları ilə görüş keçirildi

27 Avqust 2025 18:34
“Rüzgarında dan sökülən, üzü gülən Kəlbəcərim”

“Rüzgarında dan sökülən, üzü gülən Kəlbəcərim”

27 Avqust 2025 18:31
Azərbaycanda işsiz gənclərin sayı açıqlandı

Azərbaycanda işsiz gənclərin sayı açıqlandı

27 Avqust 2025 18:25
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev "Qarabağ"ı

27 Avqust 2025 23:37

Qurbanov oyundan əvvəl futbolçulara

27 Avqust 2025 22:52

​Rusiya Avropa qoşunlarının Ukraynaya yerləşdirilməsinə razı deyil

27 Avqust 2025 22:45

"Qarabağ" Çempionlar Liqasında Liqa mərhələsinə

27 Avqust 2025 22:42

“WhatsApp”da internetə ehtiyac qalmadı -

27 Avqust 2025 22:17

"Mançester Siti" ulduzunu "Qalatasaray"a göndərir

27 Avqust 2025 21:42

Bakıda müəllimlərin qalmaqallı görüntüləri yayıldı -

27 Avqust 2025 21:24

Holann adını dəyişdi

27 Avqust 2025 20:45

Nurlan Hacıyevə yüksək vəzifə verildi

27 Avqust 2025 20:25

Tezliklə varlanacaq 3 bürc -

27 Avqust 2025 20:14