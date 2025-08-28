Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Sabah Bərdənin 16 kəndi və 2 qəsəbəsinin qaz təchizatında fasilə yaranacaq.
Bu barədə Metbuat.aza "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən məlumat verilib.
“Bərdə” Qaz Tənzimləyici Məntəqədə (QTM) toztutucu filterin təftiş edilməsi ilə bağlı qazın nəqlinin dayandırılması zəruriyyəti ilə əlaqədar sabah saat 11:00-dan etibarən işlər başa çatanadək məntəqədən “Mehdixanlı” ölçü qovşağından Bərdə rayonunun 16 kəndi və 2 qəsəbəsində 3909 abonentin qaz təchizatı dayandırılacaq.
Qurum vətəndaşlardan təbii qaz verilişinin dayandırıldığı müddət ərzində qaz təchizatı avadanlıqlarını nəzarətdə saxlamağı və təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət etməyi xahiş edib.