AZAL-dan eyni sərnişin iki bilet ala bilər?

ABŞ-nin bəzi aviaşirkətləri, xüsusilə “Southwest Airlines” bədən ölçüsü böyük sərnişinlərdən iki yer üçün bilet haqqı alacağı barədə məlumat yayıb. Azərbaycanda belə bir tələb ola bilər?
Turizm eksperti Rəhman Quliyev Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bəzi aviaşirkətlər bir sərnişinin ikinci və üçüncü yer almasına şərait yaradır:
“Bugün bütün dünyada fəaliyyət göstərən aviaşirkətlər sərnişinlərə xidmət göstərmək üçün müxtəlif imkanlar təqdim edir. Bəzi aviaşirkətlər bir sərnişinin ikinci və üçüncü yer almasına şərait yaradır. Təbii ki, bu, Azərbaycan Hava Yollarında (AZAL) da mövcuddur və sərnişinlərə yüksək xidmət göstərmək üçün bu konseptdən istifadə olunur. Azərbaycan Hava Yollarında hər gün yeni sərnişinlərə yüksək xidmət göstərmək üçün həm uçuşların vaxtında həyata keçirilməsi, həm də qiymətlərin münasib olması təmin olunur. Azərbaycan Hava Yolları poqdarılığına görə və dəqiqliyinə görə ilk sıralardadır. Bu gün Azərbaycan vətəndaşları ölkə hüdudlarının kənarına uçmaq üçün Azərbaycan Hava Yollarını seçirlər. Zəruri hallarda birinci və əlavə olaraq ikinci yeri seçmək imkanı mövcuddur və bagajsız, bagajlı biletlərin alınması rahatlıqla həyata keçirilə bilər. Əlavə olaraq, Azərbaycan Hava Yollarında verilən qida da digər aviaşirkətlərdən fərqlənir. Uçuşlar rahat şəkildə həyata keçirilir və ən yüksək servis təmin olunur”.
Ekspert sonda qeyd edib ki, Azərbaycan Hava Yollarının tətbiq etdiyi yüksək servis və xidmət standartları həm uçuşların təhlükəsiz həyata keçirilməsinə, həm pilotların yüksək səviyyədə uçuşları reallaşdırmasına, həm də sərnişinlərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsinə imkan yaradır.
Ülkər Cəlilzadə / Metbuat.az