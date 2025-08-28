​"Liverpul"un məşqçisindən "Qarabağ"la bağlı açıqlama

​"Liverpul"un məşqçisindən "Qarabağ"la bağlı açıqlama
23:42 28 Avqust 2025
143 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Liverpul" üçün "Qarabağ"la qarşılaşmaq xoş olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İngiltərə təmsilçisi "Liverpul"un baş məşqçisi Arne Slot UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində qarşılaşacaqları rəqibləri dəyərləndirərkən deyib.

Niderlandlı mütəxəssis klubun rəsmi saytına açıqlamasında çətin rəqiblərlə üz-üzə gələcəklərini bildirib:

"Ötən il olduğu kimi, bu mövsüm də güclü rəqiblərlə oynayacağıq. Ümumiyyətlə, Çempionlar Liqasının yeni formatında asan püşk olmur. Niderlandda PSV-yə qarşı çıxış etmək xoş olacaq. Eyni sözləri Türkiyənin "Qalatasaray" və Azərbaycanın "Qarabağ" klubları üçün də söyləmək olar. Hər üç komanda ölkələrinin çempionlarıdır. Yenə də bildirmək istəyirəm ki, bütün görüşlər çətin keçəcək".

Qeyd edək ki, "Liverpul" Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində "Real" (İspaniya), "İnter" (İtaliya), "Atletiko" (İspaniya), "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya), PSV (Niderland), "Marsel" (Fransa), "Qarabağ" və "Qalatasaray"la (Türkiyə) qarşılaşacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Beşiktaş” avrokuboklarla vidalaşdı

“Beşiktaş” avrokuboklarla vidalaşdı

28 Avqust 2025 23:19
“Qalatasaray”ın ÇL-dəki rəqibləri

“Qalatasaray”ın ÇL-dəki rəqibləri

28 Avqust 2025 22:19
"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu

"Qarabağ"ın Çempionlar Liqasındakı rəqibləri bəlli oldu

28 Avqust 2025 21:10
Azərbaycan klubu yeni transferini açıqladı

Azərbaycan klubu yeni transferini açıqladı

28 Avqust 2025 20:24
​“Qalatasaray” transferə doymur -

​“Qalatasaray” transferə doymur - Növbəti "yırtıcı" gəlir

28 Avqust 2025 19:05
“Qarabağ”ı təkcə onlar təbrik etmədi -

“Qarabağ”ı təkcə onlar təbrik etmədi - FOTO

28 Avqust 2025 18:36
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bu ölkədə qırıcı təyyarə qəzaya uğradı -

29 Avqust 2025 00:07

Ağdamda azyaşlıları döyən valideynlərin

28 Avqust 2025 23:58

AZAL-dan eyni sərnişin iki bilet ala bilər?

28 Avqust 2025 23:46

​Yaponiya ilə ABŞ arasında böyük investisiya sazişi təxirə salındı

28 Avqust 2025 23:45

​"Liverpul"un məşqçisindən "Qarabağ"la bağlı açıqlama

28 Avqust 2025 23:42

“Beşiktaş” avrokuboklarla vidalaşdı

28 Avqust 2025 23:19

Fransa Ramallahda səfirlik aça bilər

28 Avqust 2025 22:47

“Qalatasaray”ın ÇL-dəki rəqibləri

28 Avqust 2025 22:19

Şans qapıları 4 bürc üçün açıldı -

28 Avqust 2025 22:12

Sadəlövh ola bilmərik -

28 Avqust 2025 22:04