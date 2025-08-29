Günəşdə iki güclü partlayış baş verdi

Günəşdə ikinci güclü partlayış baş verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Akademik E.K.Fedorov adına Tətbiqi Geofizika İnstitutunun məlumatında deyilir.
Bildirilir ki, alimlər 28 avqust tarixində Bakı vaxtı ilə saat 21:11-də M1.3 partlayışını qeydə alıblar. Partlayış 28 dəqiqə davam edib.
Xatırladaq ki, daha əvvəl M1.1 partlayışı haqqında məlumat verilmişdi.
Qeyd edək ki, gücündən asılı olaraq, günəşdə baş verən partlayışlar beş sinifə (A, B, C, M, X sinifləri) bölünür. Ən aşağı səviyyəli partlayışlar A0.0 sinfinə aiddir və Yer kürəsi orbitində hər kvadrat metrə 10 nanovat radiasiya gücünə bərabərdir. Növbəti mərhələyə keçdikcə partlayışın gücü 10 dəfə artır. X sinifli partlayışlar ən güclüsü hesab olunur və şiddətli geomaqnit qasırğalarına səbəb ola bilər.