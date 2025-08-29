Yol polisi toy karvanları ilə bağlı müraciət etdi

Yol polisi toy karvanları ilə bağlı müraciət etdi
09:42 29 Avqust 2025
Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi toy karvanlarında yol hərəkəti qaydalarına riayət olunması ilə bağlı vətəndaşlara müraciət edib.

İdarədən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, toy insan həyatının ən sevincli və unudulmaz günlərindən biridir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi də bu münasibətlə bütün ailə quranlarq xoşbəxtlik və rifah arzulayır:

"Lakin müşahidələr göstərir ki, toy karvanlarına qoşulan bəzi sürücülər yol hərəkəti qaydalarını pozaraq ümumi hərəkət təhlükəsizliyinə ciddi risklər yaradırlar. Sürət həddinin aşılması, təhlükəli manevrlərin edilməsi, səs siqnallarından həddindən artıq istifadə, avtoxuliqanlıq xarakterli davranışlar və digər hərəkət iştirakçılarına maneələrin yaradılması bu qəbildəndir. Belə halların baş verməsi isə həm karvanda iştirak edənləri, həm də digər hərəkət iştirakçılarını təhlükə altında qoyur".

"Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha xatırladır ki, toy karvanlarında:

- nəqliyyat vasitələrinin sayının məhdud saxlanılması,

- yalnız bir hərəkət zolağı üzrə hərəkət edilməsi,

- ara məsafəsinin gözlənilməsi,

- optimal sürət rejiminin seçilməsi,

- içkili halda sükan arxasına keçilməməsi toyun xoşbəxt sonluğu üçün vacib şərtlərdir.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi bir daha bütün hərəkət iştirakçılarını diqqətli olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırır" - deyə müraciətdə qeyd olunub.

