"Real" Ardanın yerinə ulduz futbolçunu transfer edir

"Real" Ardanın yerinə ulduz futbolçunu transfer edir
20:42 29 Avqust 2025
İdman
Anar Türkeş
"Real Madrid" Dani Seballos klubdan ayrılacağı təqdirdə "Mançester Yunayted"in gənc yarımmüdafiəçisi Kobbi Mainonu transfer edə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl "Real" "Kristal Palas"ın futbolçusu Adam Vhartonun xidmətində maraqlı olsa da, onu transfer etməkdən imtina edib. İngiltərə mətbuatında dərc edilən xəbərlərə görə, "Real" Kobbi Maynunu transfer siyahısına daxil edib. "Atletiko Madrid"in də gənc oyunçunun xidmətində maraqlı olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, Dani Seballosun Arda Güler və digər yarımmüdafiələrə rəqabətdə uduzduğu üçün klubdan getmək istədiyi iddia edilir.

"Real" Ardanın yerinə ulduz futbolçunu transfer edir

