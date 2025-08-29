Hindistan və Yaponiya arasında tarixi saziş

Tokioda Hindistanın baş naziri Narendra Modi və Yaponiyanın baş naziri Şiqeru İşiba arasında görüş baş tutub.
Metbuat.az xəbər verir ki, liderlər iki ölkə arasında münasibətləri gücləndirmək üçün 10 illik yol xəritəsini açıqlayıblar. Məlumata görə, müqavilə sərmayələrdən tutmuş təhlükəsizliyə qədər geniş sahələr üzrə əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Razılaşmaya əsasən Yaponiya Hindistana 68 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Modi bildirib ki, iki ölkə problemlərini həll etmək üçün bir-birinin güclü tərəflərindən istifadə etməlidir.
Analitiklər hesab edir ki, Yaponiyanın qabaqcıl texnologiyası və Hindistanın gənc işçi qüvvəsi iki ölkənin əməkdaşlığı üçün faydalı ola bilər.