Trampın bu dediyi Modini əsəbiləşdirib

Hindistanın Baş naziri Narendra Modi ABŞ prezidenti Donald Trampın Nobel Sülh Mükafatına namizədliyi ilə bağlı Trampın dediklərindən əsəbiləşib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" yazır.
Qeyd edilib ki, 17 iyun tarixində telefon danışığı zamanı Tramp deyib ki, Pakistan onu Nyu-Dehli və İslamabad arasında atəşkəs danışıqlarında roluna görə mükafata namizəd göstərməyi planlaşdırır.
Hindistanın baş naziri isə ABŞ-nin atəşkəs razılaşmasında heç bir əlaqəsi olmadığını bildirdi.
Nəşr qeyd edir ki, bu, onların münasibətlərini ciddi şəkildə pisləşdirib.