"Kriti Vüsal Masallinski" saxlanıldı

"Kriti Vüsal Masallinski" saxlanıldı
14:05 1 Sentyabr 2025
140 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Müxtəlif cinayət əməllərində təqsirləndirilən kriminal aləmdə "Kriti Vüsal Masallinski" kimi tanınan Vüsal Nuriyev saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, DİN-in Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbirlərə saxlanılaraq cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub.

V.Nuriyev həbs olunub, onun qanunsuz əməlləri ilə bağlı başlanan cinayət işi üzrə istintaq tədbirləri davam etdirlir.

Qeyd edək ki, "Kriti Vüsal" törətdiyi müxtəlif cinayətlərə görə dəfələrlə məhkumluq həyatı yaşayıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edildi

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edildi

01 Sentyabr 2025 14:23
Sarayda sosial evlər inşa ediləcək

Sarayda sosial evlər inşa ediləcək

01 Sentyabr 2025 14:18
İki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyası ləğv edildi

İki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyası ləğv edildi

01 Sentyabr 2025 13:13
Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başladı

Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başladı

01 Sentyabr 2025 12:26
Sentyabrın 2-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 2-də havanın temperaturu dəyişəcək

01 Sentyabr 2025 12:15
Polis 31 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkarladı

Polis 31 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkarladı

01 Sentyabr 2025 11:21
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi

01 Sentyabr 2025 14:44

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edildi

01 Sentyabr 2025 14:23

Sarayda sosial evlər inşa ediləcək

01 Sentyabr 2025 14:18

İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

01 Sentyabr 2025 14:15

"Kriti Vüsal Masallinski" saxlanıldı

01 Sentyabr 2025 14:05

Arzu Əliyeva Birinci xanımla birlikdə Tiencində -

01 Sentyabr 2025 13:37

İki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyası ləğv edildi

01 Sentyabr 2025 13:13

İlham Əliyev Paşinyanla görüşdü -

01 Sentyabr 2025 12:57

Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başladı

01 Sentyabr 2025 12:26

Ərdoğan Putini Türkiyəyə səfərə dəvət etdi

01 Sentyabr 2025 12:17