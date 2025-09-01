ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi
14:44 1 Sentyabr 2025
47 Siyasət
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

1 sentyabr 2025-ci il tarixində ATƏT Nazirlər Şurası tərəfindən ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının bağlanmasına dair qərar qəbul olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Baş nazirinin ABŞ Prezidentinin dəvəti və iştirakı ilə 8 avqust 2025-ci il tarixində Vaşinqton şəhərində baş tutmuş görüşü çərçivəsində Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinə ünvanlanmış birgə müraciət məktubuna uyğun olaraq, ATƏT-in Minsk Prosesinin, ATƏT-in Fəaliyyətdə olan Sədrinin ATƏT-in Minsk Konfransının məşğul olduğu münaqişə üzrə Şəxsi Nümayəndəsinin və Yüksək Səviyyəli Planlaşdırma Qrupunun fəaliyyətinə 1 sentyabr tarixindən etibarən xitam verilib.

Sözügedən strukturların bağlanmasından irəli gələn təşkilati və texniki məsələlərin 1 dekabr 2025-ci il tarixindən gec olmayaraq yekunlaşdırılması ATƏT Katibliyinə tapşırılıb.

Qərarda həmçinin keçmiş Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı ATƏT çərçivəsində vaxtilə qəbul edilmiş bütün qərarlar qüvvədən düşmüş və etibarsız elan edilib.

Beləliklə, vaxtilə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması məqsədilə təsis edilmiş sözügedən institutların münaqişənin həlli nəticəsində yaranmış yeni şəraitdə lüzumsuz olması bütün ATƏT iştirakçı dövlətləri tərəfindən qəbul edilərək, həmin institutların bağlanması rəsmiləşdirilib.

Sözügedən qərarın qəbulu, Azərbaycan Respublikasının vaxtilə işğal edilmiş əraziləri üzərində suveren nəzarətini və ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi və bununla da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması ilə bağlı reallığın və Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş sülh gündəliyinin beynəlxalq müstəvidə qəbul edilməsinin göstəricisi olmaqla yanaşı, 8 avqust 2025-ci il tarixli Vaşinqton görüşündə Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesi ilə əlaqədar əldə edilmiş razılıqların praktiki icrası istiqamətində mühüm addımdır.

Azərbaycan Respublikası bundan sonra da regionda sülhün və sabitliyin gücləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsipial və ardıcıl mövqeyini davam etdirəcəkdir.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

01 Sentyabr 2025 14:15
İlham Əliyev Paşinyanla görüşdü -

İlham Əliyev Paşinyanla görüşdü - Razılığa gəldilər

01 Sentyabr 2025 12:57
Prezident Şahbaz Şəriflə görüşdü

Prezident Şahbaz Şəriflə görüşdü

01 Sentyabr 2025 10:14
Avropalı liderlər Ukraynaya görə Parisə toplaşır

Avropalı liderlər Ukraynaya görə Parisə toplaşır

31 Avqust 2025 23:29
Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq

Ermənistan bu ölkə ilə diplomatik əlaqələr quracaq

31 Avqust 2025 20:24
Britaniya səfiri Laçına getdi

Britaniya səfiri Laçına getdi

31 Avqust 2025 18:30
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ATƏT-in Minsk Prosesi və əlaqəli strukturlarının fəaliyyətinə xitam verildi

01 Sentyabr 2025 14:44

Lənkəranda yanğın törədən şəxs məsuliyyətə cəlb edildi

01 Sentyabr 2025 14:23

Sarayda sosial evlər inşa ediləcək

01 Sentyabr 2025 14:18

İlham Əliyev “ŞƏT plyus” görüşündə çıxış etdi

01 Sentyabr 2025 14:15

"Kriti Vüsal Masallinski" saxlanıldı

01 Sentyabr 2025 14:05

Arzu Əliyeva Birinci xanımla birlikdə Tiencində -

01 Sentyabr 2025 13:37

İki bank olmayan kredit təşkilatının lisenziyası ləğv edildi

01 Sentyabr 2025 13:13

İlham Əliyev Paşinyanla görüşdü -

01 Sentyabr 2025 12:57

Vəkilliyə qəbulla bağlı növbəti test imtahanına elektron müraciət başladı

01 Sentyabr 2025 12:26

Ərdoğan Putini Türkiyəyə səfərə dəvət etdi

01 Sentyabr 2025 12:17