Rusiyaya iş üçün gedənlərin nəzərinə

Sentyabrın 1-dən Rusiyada qeydiyyat, miqrasiya qeydiyyatı və iş icazəsi ilə bağlı əlavə dövlət rüsumları tətbiq edilib. Bu dəyişikliklər azərbaycanlı miqrantlara necə təsir edəcək?
“Avrasiya Miqrasiya Təşəbbüsləri Platforması” İctimai Birliyinin sədri, millət vəkili Azər Allahverənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu gündən Rusiyada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq və daha sonra orada yaşamaq istəyən miqrantlar üçün müəyyən olunmuş dövlət rüsumlarının yeni məbləğləri 6000–8000 rubl civarında dəyişir. Yəni icazənin növündən asılı olaraq məbləğ təxminən iki dəfə artıb.
Millət vəkili qeyd edib ki, bugünədək qüvvədə olan məbləğlərlə müqayisədə bu, təbii ki, miqrantlar üçün əlavə xərclərə səbəb olacaq. Xüsusilə də bu, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün alınan əmək patentlərinə şamil olunur:
“Burada bir məqam da var ki, Avrasiya İqtisadi İttifaqının üzvləri üçün bu qaydalar tətbiq edilmir. Məsələn, Belarus, Ermənistan, Qırğızıstan və digər üzv ölkələrdən gələnlərə aid deyil. Amma Azərbaycandan və digər üzv olmayan dövlətlərdən olan miqrantlara bu qaydalar tam şəkildə şamil olunur. İstənilən halda bu, əlavə məsrəf deməkdir və nəzərə alsaq ki, gəlirləri azalan miqrantlar üçün bu, müəyyən mənada hiss olunan bir məbləğdir. Digər tərəfdən, artıq Rusiyada uzun müddət əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan miqrantlar üçün bu artım o qədər də kritik hesab olunmaya bilər. Çünki onlar mövcud imkanları nəzərə alaraq bu xərci məcburiyyət qarşısında müsbət dəyərləndirməli olur”.
A.Allahverənov bundan sonra Rusiyaya yeni getmək istəyənlər üçün məsələnin bir qədər fərqli olduğunu vurğulayıb:
“Çünki sentyabrın 1-dən yalnız rüsumların artırılması deyil, eyni zamanda miqrasiya sahəsində bir sıra yeni qaydalar da qüvvəyə minib. Bu da müxtəlif istiqamətlərdə əlavə öhdəliklər yaradır. Təbii ki, bütün bunlar miqrantların qərarlarına müəyyən mənada təsir edə bilər”.
Millət vəkilinin sözlərinə görə, Rusiyada rüsumların artması miqrantların geriyə dönməsinə səbəb olacaq amil deyil:
“Lakin miqrasiya qanunvericiliyində tətbiq edilən yeni prosedurlar, əlavə qaydalar və məhdudiyyətlər miqrantlar üçün narahatlıq yarada və müəyyən hallarda geri qayıtma qərarına təsir göstərə bilər. Amma bu kütləvi axına səbəb olacaq hal deyil. Kütləvi axın, adətən, hansısa ölkədən gələn miqrantların əmək fəaliyyətini ümumilikdə mümkünsüz edən ciddi inzibati məhdudiyyətlər tətbiq ediləndə baş verir. Hazırda isə Rusiyanın bəzi federativ subyektlərində müəyyən yeniliklər tətbiq edilsə də, bunlar ümumrusiya səviyyəsində deyil və kütləvi miqrant axınına səbəb olacaq gücdə hesab edilmir”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az