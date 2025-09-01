Bu vətəndaşlar subsidiya alacaqlar

Azərbaycanda Böyük Qayıdış çərçivəsində məskunlaşan vətəndaşlar kənd təsərrüfatı istehsalı üçün 50 % artıq subsidiya əldə edəcəklər.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Aqrar Subsidiya Şurası qərar qəbul edib.
Qərara əsasən "Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqların kənd və qəsəbə sakinlərinə güzəştli şərtlərlə icarəyə verilməsi Qaydaları"na uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş kənd və qəsəbələrdə məskunlaşan, həmin yaşayış məntəqələrində yaşayan sakinlərə verilmiş torpaqlarda aparılan əkinlər üzrə əkin əmsalı və əkin subsidiyası bu birillik bitkilər və yonca əkinləri üzrə 50 % artırılmaqla tətbiq ediləcək.