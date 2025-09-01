“Azərsun Holdinq” beynəlxalq mükafata layiq görüldü

“Azərsun Holdinq” ABŞ-ın nüfuzlu Brandon Hall Group tərəfindən təşkil olunan “Human Capital Management Excellence Awards 2025” müsabiqəsində qalib olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu qalibiyyət holdinqin öyrənmə və inkişaf sahəsindəki qabaqcıl fəaliyyətini beynəlxalq səviyyədə bir daha təsdiqləyib.
Şirkətin Pərakəndə İnkişaf Mərkəzi layihəsi “Öyrənmə və İnkişaf” istiqamətində “Ən Yaxşı Özəl Məzmun” kateqoriyasında bürünc mükafata layiq görülüb. Bu mükafat, “Azərsun Holdinq”in əməkdaşlarının peşəkar bilik və bacarıqlarının inkişafına verdiyi önəmin, eləcə də şirkətin innovativ təlim proqramlarının uğurlu icrasının göstəricisidir.
“Azərsun Holdinq” bundan sonra da insan kapitalının inkişafına yönəlik strategiyalarını genişləndirməyə davam edəcək.