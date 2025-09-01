“Liverpul” "Real"ın ulduzu barədə qərar verdi

“Liverpul” “Real Madrid”in ulduzu Rodriqonu transfer etməkdən imtina edib.
İddialara görə, "Liverpul" "Real Madrid"ə irəli sürdüyü təklifi geri çəkib. Bildirilir ki, Rodriqonun transferinin reallaşmamasının səbəblərindən biri "Real Madrid"in onu yüksək məbləğə göndərmək istəməsidir.
Qeyd edək ki, "Liverpul"un Alexander İsak üçün "Nyukasl"la razılıq əldə etdiyi barədə xəbərlər dərc edilib. Tərəflər 145 milyon avroya razılaşıblar. Klublar arasında müqavilə imzalandığını irəli sürülür.