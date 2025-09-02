Unibank müəllimlər üçün 0 % komissiyalı kredit kampaniyası keçirir

Unibank müəllimlər üçün 0 % komissiyalı kredit kampaniyası keçirir
12:46 2 Sentyabr 2025
147 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Yeni dərs ilinin başlanması ərəfəsində Unibank müəllimlər üçün xüsusi kampaniya hazırlayıb. Düz 1 ay ərzində “Unibank”dan kredit götürən müəllimlər, 50 000 manatadək vəsaiti 0 % komissiya ilə əldə edə biləcəklər. Kampaniya bütün təhsil işçilərini əhatə edir. Sentyabrın sonunadək davam edən kampaniya çərçivəsində nağd kredit götürən hər bir təhsil əməkdaşı krediti komissiyasız rəsmiləşdirəcək. İllik 9,5 faizdən başlayan nağd kreditlər 60 ayadək müddətə verilir.

Üstəlik, kampaniya digər banklardakı kreditlərinizi “Unibank”a gətirmək imkanı da yaradır. Bununla ödənişlərinizi hər ay yalnız bir dəfə, daha rahat və sərfəli şəkildə edə biləcəksiniz.

Kampaniyanın üstünlükləri:

  • 0% komissiya;
  • illik 9.5%-dən başlayan faizlə kredit;
  • 50 000 AZN-dək məbləğ;
  • zamin tələbi yoxdur;
  • 60 ayadək ödəniş müddəti;
  • sürətli və rahat rəsmiləşdirmə;
  • müştərinin istəyinə görə kredit həyat sığortası.

Krediti banka gəlmədən sifariş etmək imkanı:

  • 055 457 81 17 WhatsApp nömrəsinə yazaraq;
  • “Kredit” sözünü SMS ilə 8117-yə göndərərək;
  • Bankın saytından onlayn müraciət etməklə: https://unbk.az/nagdkredit.

Unibank- Sənin Bankın!

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir -

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir - STATİSTİKA

02 Sentyabr 2025 14:58
Bakıda qadın qətlə yetirildi

Bakıda qadın qətlə yetirildi

02 Sentyabr 2025 14:49
Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:38
Bu rayonda əməliyyat keçirildi -

Bu rayonda əməliyyat keçirildi -Saxlanılan var

02 Sentyabr 2025 14:24
Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

02 Sentyabr 2025 13:57
Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 13:49
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Azərbaycanda ölənlərin çoxu kişilərdir -

02 Sentyabr 2025 14:58

Bakıda qadın qətlə yetirildi

02 Sentyabr 2025 14:49

Bakıda İƏT Mədəniyyət Festivalı keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:38

Bakının bu ərazilərində yeni qazanxanalar tikilir -

02 Sentyabr 2025 14:30

Onlar üçün yenidən imtahan keçiriləcək

02 Sentyabr 2025 14:21

"Qalatasaray"dan rekord transfer

02 Sentyabr 2025 14:11

"Azəristilik" qışa nə dərəcədə hazırdır? -

02 Sentyabr 2025 14:05

Azərbaycanda ana və körpə ölümü azaldı

02 Sentyabr 2025 13:57

Azərbaycana yaşamaq üçün gələnlərin sayı açıqlandı

02 Sentyabr 2025 13:49

“Universitetlər daha çox əcnəbi tələbə cəlb etməlidir” -

02 Sentyabr 2025 13:36