Bakının bu ərazilərində kirayə evlər bahalaşdı

23:18 2 Sentyabr 2025
Sevinc İbrahimzadə
Universitetlərin açılmasına sayılı günlər qalır. Hər il olduğu kimi, bu dəfə də rayonlardan gələn tələbələrin kirayə ev axtarışı aktuallaşıb. Xüsusilə paytaxt Bakıda universitetlərə yaxın ərazilərdə evlərin qiymətləri əsas müzakirə mövzularından birinə çevrilib. Maraqlıdır, bu il kirayə mənzil bazarında qiymətlər necə dəyişib?

Əmlak eksperti Elnur Azadov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, hər il avqust ayının ikinci yarısından sentyabrın sonuna qədər kirayə ev bazarında istehlakçılar, xüsusən də tələbələr ciddi problemlərlə üzləşirlər.

Ekspertin sözlərinə görə, keçən il olduğu kimi, bu il də vəziyyət acınacaqlıdır:

“Qiymətlər fantastik dərəcədə yüksəlib, münasib qiymətə ev tapmaq çox çətindir. Xüsusilə yeni qəbul olunmuş tələbələr daha çox əziyyət çəkirlər. Əvvəlki illərdə oxuyan tələbələr az-çox təcrübələrindən yararlanaraq ev tapmağı bacarır, 3-4 nəfər birləşib birlikdə kirayə götürür və bunu qiymətlər qalxmazdan əvvəl edirdilər. Amma birinci kurs tələbələri həm təcrübəsiz olduqlarına, həm də digər tələbə dostlarını tapmaqda çətinlik çəkdiklərinə görə münasib ev tapa bilmirlər”.

E.Azadov qeyd edib ki, hazırda qiymətlər iyun ayının əvvəli ilə müqayisədə 25–30 faiz bahalaşıb:

“Bu il də xüsusən Elmlər Akademiyası və ətraf ərazilərdə qiymətlər ən yüksək həddədir. İkinci yerdə digər metro stansiyalarına yaxın mənzillər dayanır. Üçüncü yerdə isə əsas prospektlər və nəqliyyat axını olan küçələr yerləşir. Əsas problem münasib əmlak tapmaqdır. İstər satış, istərsə də icarə bazarında vəziyyət çətinləşib. Satışda da ipoteka ilə mənzil almaq istəyən vətəndaşlar çətinliklə üzləşirlər. Çünki sənədləşmə müddəti qısa olduğundan satıcılar bundan sui-istifadə edir və endirim etmək əvəzinə qiymətləri artırırlar. Məsələn, əvvəllər 350–400 manat arası olan mənzillər indi təxminən 550 manata təklif olunur. Ərazi amili də burada mühüm rol oynayır, yəni mərkəzə yaxın yerlərdə tələbat çox olduğuna görə qiymətlərdə artım daha kəskin hiss olunur. Ən çox bahalaşma isə bir otaqlı və kompakt mənzillərdə müşahidə edilir”.

