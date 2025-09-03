Müğənni Xankəndidə həbs edildi - SƏBƏB

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -
13:10 3 Sentyabr 2025
89 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Xankəndi şəhərində müğənni kimi fəaliyyət göstərən şəxs həbs edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, 8 aydan artıq müddətdə Xankəndidə yaşayan 1990-cı il təvəllüdlü E.Quliyevin (şərti soyadlı) qaldığı evdə narkotik vasitələr və patronlar aşkar edilib.

Belə ki, polis əməkdaşları daxil olmuş məlumat əsasında müğənninin qaldığı 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsindəki mənzilə baxış keçiriblər. Bu zaman stolun üstündən bükümdə narkotik vasitə və 7,62 kalibrli patronlar aşkar edilib.

Fakta görə Xankəndi ŞPŞ-də Cinayət Məcəlləsinin 228 və 234-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb.

Əslən Laçın rayonunun Minkənd kəndindən olan E.Quliyev Xankəndiyə işləmək məqsədilə gəldiyini və restoranlarda müğənnilik etdiyini deyib. O, patronları yaşadığı mənzildən, narkotiki isə küçədən tapdığını deyib.

Müğənni Xankəndi Şəhər Məhkəməsinin hökmü ilə 7 aylıq həbs edilib.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55
"Telegram" istifadəçilərinin nəzərinə! -

"Telegram" istifadəçilərinin nəzərinə! - Yeni dələduzluq halları müşahidə olunur

03 Sentyabr 2025 11:46
Millət vəkili Bakı-Sumqayıt yolundan şikayətləndi

Millət vəkili Bakı-Sumqayıt yolundan şikayətləndi

03 Sentyabr 2025 11:30
Saat 13:00-da işıq kəsiləcək -

Saat 13:00-da işıq kəsiləcək -Bu ərazilərdə

03 Sentyabr 2025 11:29
Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

Qəbiristanlıqlarda yanğına səbəb olan şəxslər saxlanıldı

03 Sentyabr 2025 10:43
Bu rayonda qaz olmayacaq

Bu rayonda qaz olmayacaq

03 Sentyabr 2025 09:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Poliklinikalarda yaranan sıxlığın səbəbi məlum oldu

03 Sentyabr 2025 13:27

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -

03 Sentyabr 2025 13:10

Putin Hakan Fidanla görüşdü

03 Sentyabr 2025 13:01

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55

Bu kolleclərə yeni direktor müavinləri təyin olundu

03 Sentyabr 2025 12:46

Emil Vahabova vəzifə verildi

03 Sentyabr 2025 12:38

Paşinyan Rusiya ilə bağlı xəbərdarlıq etdi

03 Sentyabr 2025 12:30

İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlandı

03 Sentyabr 2025 12:16

İlham Əliyev San-Marinonun regent kapitanlarını təbrik etdi

03 Sentyabr 2025 12:01

Razia İsayeva rektor təyin edildi

03 Sentyabr 2025 11:52