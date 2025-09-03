Bu rayonda erkən nikahın qarşısı alındı

Bu rayonda erkən nikahın qarşısı alındı
14:52 3 Sentyabr 2025
120 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Zərdabda şadlıq saraylarından birində yetkinlik yaşına çatmayan qıza toy mərasiminin keçirilməsinin qarşısı alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, polis əməkdaşları məclisin keçirildiyi şadlıq sarayına gedərək qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüblər.

Araşdırmalarla bəyin 32, gəlinin isə 17 yaşında olduğu müəyyənləşib. Hər iki tərəfin valideynləri ilə söhbət aparılıb, bunun qanunvericiliklə qadağan olduğu izah edilib. Məclisin keçirilməsi isə təxirə salınıb.

Bundan əlavə, məclisin keçirilməsinə göz yuman şadlıq sarayının sahibi barəsində də inzibati qaydada protokol tərtib olunub və məsuliyyətə cəlb olunub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycan bu ölkədə səfirlik təsis edəcək

Azərbaycan bu ölkədə səfirlik təsis edəcək

03 Sentyabr 2025 15:01
Ölkədə smartfonların bahalaşmasının qarşısı belə alına bilər -

Ölkədə smartfonların bahalaşmasının qarşısı belə alına bilər - TƏKLİF

03 Sentyabr 2025 14:45
Qazaxda yanğın oldu -

Qazaxda yanğın oldu - VİDEO

03 Sentyabr 2025 13:46
Poliklinikalarda yaranan sıxlığın səbəbi məlum oldu

Poliklinikalarda yaranan sıxlığın səbəbi məlum oldu

03 Sentyabr 2025 13:27
Müğənni Xankəndidə həbs edildi -

Müğənni Xankəndidə həbs edildi -SƏBƏB

03 Sentyabr 2025 13:10
Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 4-də havanın temperaturu dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 12:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın 7-də imtahan keçiriləcək

03 Sentyabr 2025 15:28

Bəhruz Səmədovla bağlı hökm dəyişmədi

03 Sentyabr 2025 15:23

Azərbaycan bu ölkədə səfirlik təsis edəcək

03 Sentyabr 2025 15:01

Mourinyonun yerinə o gəlir -

03 Sentyabr 2025 14:59

Bu rayonda erkən nikahın qarşısı alındı

03 Sentyabr 2025 14:52

Bakıda bu məktəblərdə dərslər başladı

03 Sentyabr 2025 14:49

Ölkədə smartfonların bahalaşmasının qarşısı belə alına bilər -

03 Sentyabr 2025 14:45

Kreml Əliyev-Putin görüşü ilə bağlı açıqlama verdi

03 Sentyabr 2025 14:40

Həftəsonu 459 nəfər imtahan verəcək

03 Sentyabr 2025 14:30

Azərbaycanın U-19 millisi İslandiya ilə qarşılaşacaq

03 Sentyabr 2025 14:16